La Bisbal activa un pla per a les instal·lacions esportives "deprés d'anys sense el manteniment adequat"
L'Ajuntament ha destinat una primera partida a obres de manteniment que inclou un mapa actualitzat dels equipaments per posar-los tots al dia
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha activat un pla de manteniment i millora de les instal·lacions esportives "després de molts anys sense el manteniment adequat", remarca el regidor d'Esports, Francesc Vidal. La piscina, el camp de futbol, o el pavelló d'esports són espais on s'actuarà amb una partida inicial en la primera fase de 25.000 euros que es finança amb el romanent líquid de tresoreria.
L'alcalde, Òscar Aparicio, considera que les actuacions són "prioritàries" i es poden finançar gràcies a una gestió financera "rigorosa".
Vidal ha assenyalat que "aquest govern ha assumit el compromís de posar les instal·lacions esportives al dia". "Diverses obres es podran realitzar durant l'estiu amb l'objectiu de minimitzar les molèsties als usuaris i garantir que el retorn de l'activitat esportiva es faci amb les millors condicions possibles", diu el regidor.
També es treballa en altres obres, ha avançat el regidor d'Esports, com la construcció d'una nova graderia al camp de futbol municipal que han d'estar finalitzats abans de final d'any".
L'alcalde ha afegit que aquests projectes completaran el pla de millora per modernitzar i dignificar l'oferta esportiva municipal". L'Ajuntament redacta un nou mapa d'instal·lacions esportives municipals, que, segons Aparicio serà "una eina clau per planificar amb criteri les inversions futures, detectar mancances i adaptar les instal·lacions a la realitat de la pràtica esportiva de la ciutat".
Manteniment equipaments
Les actuacions que es faran ara de manteniment se centran en pintura a la pista central del Pavelló d'Esports; instal·lació de dos sistemes per millorar la qualitat de l'aigua a la piscina; la substitució i reparació de les portes dels vestidors del Camp de Futbol Pere Plaja; la col·locació d'una nova tanca de protecció a la graderia del Camp de Futbol; i la redacció del mapa actualitzat de les instal·lacions esportives.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu