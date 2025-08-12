Junts de Sant Feliu demana explicacions per la suspensió del bus la jornada dels Focs
El servei no es va donar i es van produir llargues cues de persones esperant a la parada
Junts a Sant Feliu de Guíxols demanarà explicacions i solucions en el proper ple per la suspensió sense avís del servei de bus la nit dels focs. El servei d'havia de donar el 4 d'agost abans i després dels focs d'artifici dins els actes de la Feta Major però "no es va acabar prestant, tot i el compromís del govern", diuen.
Junts manifesta que segons la comunicació oficial publicada a les xarxes de l’Ajuntament, es preveia la posada en funcionament d’un bus urbà gratuït amb horaris específics abans i després dels focs, per facilitar els desplaçaments entre Vilartagues i el Monestir.
"Aquesta falta del servei va generar molta confusió i incomoditat entre els veïns, especialment entre aquells que havien confiat en la informació publicada a les xarxes socials oficials i esperaven el bus per tornar a casa després de l’acte", explica la formació que constata que "la imatge d’una llarga cua de persones esperant a la parada ho exemplifica amb claredat".
Des de Junts per Catalunya considerem que "és important aclarir què va fallar en la comunicació i gestió d’aquest servei, i sobretot, garantir que situacions com aquesta no es tornin a repetir en futurs esdeveniments".
Per aquest motiu, el partit manifesta que "sol·licitarem a la regidora responsable la informació detallada sobre la planificació del servei anunciat així com els motius pels quals finalment no es va dur a terme i quines mesures preveu per millorar la coordinació i comunicació de serveis públics en actes multitudinaris".
Per part del grup creuen que "aquest incompliment del servei de transport públic és més rellevant en dates on la mobilitat a la ciutat és crítica per l’increment de població i la reducció del 50% d’aparcaments al centre que el govern decideix retirar sense pensar en les alternatives".
