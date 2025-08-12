Més d'una vintena de cellers al primer Empordà Wine & Food Festival de Calonge

El recinte del Collet acollirà el festival amb diverses propostes, del 13 al 17 d'agost

L'espai on se celebrarà el festival.

L'espai on se celebrarà el festival. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Redacció

Calonge i Sant Antoni

Calonge i Sant Antoni acollirà des de demà fins al 17 d'agost la primera edició de l'Empordà Wine & Food Festival al recinte del Collet. Serà de sis de la tarda a mitjanit amb gastronomia i vins empordanesos. La iniciativa pretén donar visibilitat al territori i els seus productes.

L’Empordà Wine & Food Festival comptarà amb diverses propostes dins el recinte del Collet: una barra del vi, amb més de vint cellers i de quaranta referències per tastar a copes; un espai gastronòmic, amb propostes culinàries com showcookings i xerrades; un espai de presentacions, on productors locals mostren productes de proximitat i qualitat, així com artesania; i una zona de tastos, amb diferents tastos temàtics de vi de l’Empordà programats. Els tastos són les úniques activitats de pagament que s’han de reservar prèviament. L’accés al festival i a la resta d’activitats són gratuïts.

Per primera vegada, a més, la Finca El Collet comptarà amb un accés directe des del passeig marítim de Sant Antoni, fet que permetrà arribar-hi a peu des de la costa. 

Segons el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Albert Ros, “aquesta és una iniciativa que reforça la promoció de la gastronomia de casa nostra i dels vins de l’Empordà, en general, i també de Calonge i Sant Antoni, en particular" i afegeix que "és una oportunitat per donar visibilitat als pagesos, productors i restauradors locals, i per oferir, tant a la ciutadania del municipi com als visitants, una proposta atractiva i carregada de valor en plena temporada turística a tocar de les nostres platges".

Organitzat per Grup Empordà Creatiu, l’Empordà Wine & Food Festival compta amb el suport de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, la DO Empordà, la Ruta del Vi DO Empordà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, la Generalitat de Catalunya i Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.

