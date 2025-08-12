Més d'una vintena de cellers al primer Empordà Wine & Food Festival de Calonge
El recinte del Collet acollirà el festival amb diverses propostes, del 13 al 17 d'agost
Calonge i Sant Antoni acollirà des de demà fins al 17 d'agost la primera edició de l'Empordà Wine & Food Festival al recinte del Collet. Serà de sis de la tarda a mitjanit amb gastronomia i vins empordanesos. La iniciativa pretén donar visibilitat al territori i els seus productes.
L’Empordà Wine & Food Festival comptarà amb diverses propostes dins el recinte del Collet: una barra del vi, amb més de vint cellers i de quaranta referències per tastar a copes; un espai gastronòmic, amb propostes culinàries com showcookings i xerrades; un espai de presentacions, on productors locals mostren productes de proximitat i qualitat, així com artesania; i una zona de tastos, amb diferents tastos temàtics de vi de l’Empordà programats. Els tastos són les úniques activitats de pagament que s’han de reservar prèviament. L’accés al festival i a la resta d’activitats són gratuïts.
Per primera vegada, a més, la Finca El Collet comptarà amb un accés directe des del passeig marítim de Sant Antoni, fet que permetrà arribar-hi a peu des de la costa.
Segons el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Albert Ros, “aquesta és una iniciativa que reforça la promoció de la gastronomia de casa nostra i dels vins de l’Empordà, en general, i també de Calonge i Sant Antoni, en particular" i afegeix que "és una oportunitat per donar visibilitat als pagesos, productors i restauradors locals, i per oferir, tant a la ciutadania del municipi com als visitants, una proposta atractiva i carregada de valor en plena temporada turística a tocar de les nostres platges".
Organitzat per Grup Empordà Creatiu, l’Empordà Wine & Food Festival compta amb el suport de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, la DO Empordà, la Ruta del Vi DO Empordà del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, la Generalitat de Catalunya i Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu