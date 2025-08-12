Sant Feliu es prepara per al naixement de tortugues al niu de la platja
Protecció Civil ha instal·lat carpes perquè els biòlegs puguin treballar
Sant Feliu de Guíxols ja està preparat per al naixement de les tortugues de la posta el 25 de juny a la platja.
Protecció Civil ha instal·lat carpes perquè els biòlegs puguin treballar i per assegurar la màxima supervivència.
Les carpes es van situar al tancat de la platja ahir al vespre, segons informa Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols i en fa difusió a les xarxes.
La tortuga careta va nidificar amb 101 ous. Un operari que feia tasques de neteja de la sorra la va veure i va donar avís a protecció de fauna. Els experts es van desplaçar fins al lloc per identificar la tortuga i fer-ne seguiment abans que tornés al mar.
Es va decidir que es mantindrien tots a la platja perquè reunia les condicions perquè naixessin aquí. Una xarxa de voluntaris s'encarrega de fer la custòdia. Va ser el primer niu detectat durant l'estiu a la Costa Brava. La mateixa tortuga va nidificar deu dies després a una platja de València.
