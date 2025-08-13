Detingut a Sant Feliu de Guíxols per retenir un menor i agredir-ne un altre
Els Mossos han actuat per un cas en què l'home hauria intentat endur-se una criatura assegurant, davant la mare, que era familiar seu
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 54 anys a Sant Feliu de Guíxols com a presumpte autor d’un delicte de detenció il·legal i un altre de lesions. Es tracta d’un individu amb antecedents policials i que, segons diverses fonts, ja havia protagonitzat comportaments problemàtics amb ciutadans del municipi.
La detenció es va produir després que la policia actués arran d’un incident ocorregut el passat 11 d’agost a la tarda. Segons la denúncia, l’home hauria intentat "endur-se" una criatura tot assegurant, davant la mare, que era familiar seu. La dona es va espantar i va demanar ajuda. Gràcies a la intervenció de veïns i a l’arribada dels agents, l’home va desistir, malgrat que ja havia pujat la menor a coll.
Els Mossos tenen constància de fets similars ocorreguts els dies 2 i 7 d’agost. El 2 d’agost, l’home hauria tornat a agafar un menor davant de familiars, però el va deixar anar i va marxar després que se li recriminés l’actitud. En aquest cas no es va presentar denúncia formal. El 7 d’agost, però, s’hauria repetit una escena similar: segons la denúncia recollida aquest dimecres, l’home va agafar una nena i se la va enfilar a coll.
Segons fonts consultades, en cap dels casos s’apunta cap motivació sexual. L’individu mostraria familiaritat amb els menors. En tots els episodis, les víctimes són infants de curta edat.
Agressió al cap
A banda d’aquests episodis, la policia també investiga una agressió a un menor que va tenir lloc la nit de dimarts, entre les 11 i les 12. Un grup d’adolescents d’entre 16 i 17 anys es trobava a la zona del passeig quan l’home s’hi va acostar i va començar a parlar-los de manera inconnexa. En un moment determinat, hauria colpejat un dels joves al cap. Aquest cas també ha estat denunciat als Mossos, confirmen des del cos policial.
Amb tota la informació recollida, l’home va ser detingut aquest dimarts i està ara acusat formalment de detenció il·legal i lesions. Si es presenten noves denúncies, podrien afegir-se a la causa. Està previst que passi a disposició judicial al llarg de les pròximes hores davant del jutjat de Sant Feliu de Guíxols.
