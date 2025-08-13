Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
Els ous han eclosionat de matinada i s'han alliberat poc després a la platja de Sant Pol que es considera més adient, sense obstacles perquè arribin a mar obert
Neixen les primeres 25 tortugues del niu de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Els ous han fet eclosió a les 3:20 de la matinada. Les han alliberat a la platja de Sant Pol. Han pesat 17 grams i s'espera que continuïn naixent la resta. Queden 76 ous.
Una carpa de Protecció Civil de Sant Feliu de Guíxols instal·lada un dia abans garantia el benestar dels animals mentre el personal tècnic i voluntaris esperaven el naixement que es va produir finalment de matinada.
Els exemplars han passat un examen clínic, s'han pesat i mesurat. Un cop comprovat el seu bon estat en general, s'han traslladat a la platja de Sant Pol perquè es considera més adient. És a mar obert i no hi ha obstacle del port i embarcacinos, informa l'Ajuntament. En un canal de sorra a la platja les tortuguetes han seguit el camí fins a l'aigua. Primer s'han alliberat les primeres 24, i finalment la darrera que ha eclosionat més tard.
L'Ajuntament informava que la voluntària Arancha Sánchez és qui ha detectat les primeres cries. Explicava a l'alcalde, Carles Mota, que ha visita el lloc que ha estat "espectacular". Relatava que "he anat amb la llum controlem cada deu minuts, quinze com a molt per si hi havia algun moviment, he anat amb la llum vermella i ja he vist dues que venien cap a mi". Al cap de tres quarts d'hora han començat a sortir la resta.
És prevista l'eclosió de la resta de tortugues en les properes nits però, com ha succeït en aquest cas, és totalment aleatori el moment exacte del fet.
La mare d’aquestes tortugues, coneguda com Dálmata, porta un dispositiu de seguiment satel·lital i s’ha sabut que ha fet dues postes més a la Comunitat Valenciana aquest estiu, informa el CRAM.
Per garantir la viabilitat de la cria d’aquesta espècie, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica coordina els operatius per protegir aquests nius, en els quals també prenen part el Centre BETA de la UVic-UCC, Forestal Catalana SA, la Fundació CRAM, així com el Cos d’Agents Rurals, els ajuntaments i nombrosos voluntaris i voluntàries, que s’encarreguen de la custòdia dels nius.
Fins a 130 voluntaris han ajudat en aquest punt.
