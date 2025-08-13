La Policia Local de la Bisbal incorpora quatre agents per combatre l’incivisme
Els reforços policials actuaran de manera destacada al nucli històric
La Policia Local de la Bisbal d’Empordà incorpora quatre nous agents per lluitar contra l’incivisme
Aquesta setmana s’ha celebrat l’acte formal de presa de possessió dels nous efectius de la Policia Local, que van començar a treballar la setmana passada. Aquests agents faran un horari diferent de la resta de la plantilla i es dedicaran gairebé en exclusiva al control de l’incivisme i a la millora de la convivència ciutadana.
El seu àmbit d’actuació serà tota la ciutat, amb especial atenció al nucli històric, i faran el servei tant d’uniforme com de paisà. És la "primera vegada" que la Bisbal es reforça amb quatre agents de cop, en el marc de la prioritat que l’Ajuntament ha donat a la lluita contra l’incivisme, arran de les queixes ciutadanes i els problemes de convivència detectats, indica l'ajuntament.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, ha destacat que es tracta de «gent jove i amb moltes ganes» i ha explicat que, tot i que fa només una setmana que treballen, ja es comencen a notar canvis al centre de la ciutat. També ha indicat que el reforç policial s’estendrà a altres zones problemàtiques com Proudhom Carbó i la plaça Narcís de Carreras.
A més de controlar les molèsties que generen algunes persones a les nits, una de les prioritats serà la intervenció en les infraccions relacionades amb patinets i vehicles similars, indica l'edil.
