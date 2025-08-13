Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
L'Ajuntament de Palamós se sumarà a l'apel·lació de la propietat perquè considera que es van fer les coses bé
Una sentència del jutjat administratiu de Girona ha declarat nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós aprovat el 2020. Ho va revelar SOS Costa Brava la setmana passada durant l'acte de celebració dels setè anviversari de l'entitat ecologista. L'Ajuntament de Palamós continua defensant que es van fer les coses bé i té previst apel·lar.
El projecte està promogut per l'empresa privada Bellafosca S.L i es va tramitar com si fos una obra local municipal. Segons la federació, "intentava evitar així els requisits legals i ambientals propis d'un projecte urbanístic".
El jutjat considera ara que hi ha hagut irregularitats i, segons exposa la federació, "no es van demanar els informes preceptius ni es va seguir el procediment correcte, i que es tracta d'una realitat d'un veritable projecte d'urbanització".
L'actuació de l'Ajuntament ha comportat l'obertura d'un nou vial dins la pineda, la implantació de serveis urbanístics, diu la federació, i "l'afectació de bona part de la massa arbrada per donar accés a dues promocions d'habitatges (12 xalets i 2 blocs d'apartaments)".
Tot i que celebra la sentència, SOS Costa Brava constata que l'obra ja està executada i l'espai natural parcialment destruït.
El 2019 es van presentar un miler de signatures demanant protegir la zona com a parc, però el projecte, que ara el jutjat ha anul·lat, es va aprovar.
SOS Costa Brava demana que es facin enrere en aquest model urbanístic caduc i exigeixen una rectificació que permeti restaurar l'espai verd.
Per part de l'Ajuntament, l'alcalde, Lluís Puig, en declaracions a Ràdio Palamós, manifestava que "creiem que el que ha fet l'Ajuntament és el que pertoca. Parlem d'una zona que ja està urbanitzada i que només quedava fer un carrer, i això no es pot considerar unes obres d'urbanització com a tal sinó unes obres ordinàries i per tant això és el que ha defensat sempre l'Ajuntament".
En aquest sentit, explicava que l'Ajuntament s'ha sumat a l'apel·lació que hi havia per part de la propietat perquè consideren que "la sentència que ha dictat aquest jutge no s'ajusta una mica a tot el que ha anat marcant el procediment" i afegia "és un jutge que ha agafat el cas un cop ja s'havia fet totes les diligències i no ha pogut aprofundir en tota la seva profunditat d'un cas tan difícil com aquest".
