Calonge i Sant Antoni crea una via verda al marge dret de la riera que uneix els dos nuclis
L'actuació tindrà un cost total de 165.000 euros
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha creat una via segregada al trànsit motoritzat que uneix els dos nuclis amb un vial paral·lel a la riera, des de la zona verda del Parc d'Activitats Econòmiques de Calonge, fins a Torre Valentina. Allà hi ha el final actual de la via verda gestionada pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, que permet anar per una via segregada al trànsit fins al terme municipal de Castell d'Aro, Platja d’Aro i S'Agaró. L'actuació, una vegada acabats tots els treballs, tindrà un cost d'uns 165.000 euros.
El govern ha realitzat una sèrie d’obres necessàries per complir amb aquesta aposta municipal per a una mobilitat sostenible com a base dels desplaçaments quotidians i com a base de la dinamització turística.
Les tasques han consistit a crear un paviment estable i permeable pel trànsit de bicicletes i persones, que transiten amb seguretat gràcies a haver dotat la zona d’una tanca estable i en bon estat.
El camí també s’ha dotat de balises solars que s’han anat implantant al llarg de tot el recorregut.
A més, s’ha millorat el camí amb una zona de descans entre l’inici i el final i s’ha instal·lat un carregador de bicicletes elèctriques per complimentar l’oferta.
L’actuació duta a terme fins ara té un import total de 133.569,32 €. Manquen per executar 34.553,81 € corresponents a arbrat que es plantarà durant aquesta tardor i a actuacions al camí dels Vilars.
La intervenció compta amb una subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026