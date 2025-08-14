Continuen naixent més tortugues a Sant Feliu de Guíxols

S'alliberen set exemplars a la platja de Sant Pol

Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols

La carpa instal·lada a la platja de Sant Feliu per a protegir les tortugues.

La carpa instal·lada a la platja de Sant Feliu per a protegir les tortugues. / Tapi Carreras

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

Continuen el naixement de tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta matinada han nascut set exemplars que ja han estat alliberats al mar.

Els tècnics i voluntaris continuen a la carpa instal·lada a la platja que protegeix les tortugues mentre els ous van fent eclosió. Fins ara ja són 32 dels 101.

 És un dels 4 nius que s’han detectat aquesta temporada a la Costa Brava.

Notícies relacionades i més

La mare d’aquestes tortugues, coneguda com a Dálmata, porta un dispositiu de seguiment satèl·lit i s’ha sabut que ha fet dues postes més a la Comunitat Valenciana aquest estiu, informa el CRAM.

TEMES

Tracking Pixel Contents