Continuen naixent més tortugues a Sant Feliu de Guíxols
S'alliberen set exemplars a la platja de Sant Pol
Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
Continuen el naixement de tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta matinada han nascut set exemplars que ja han estat alliberats al mar.
Els tècnics i voluntaris continuen a la carpa instal·lada a la platja que protegeix les tortugues mentre els ous van fent eclosió. Fins ara ja són 32 dels 101.
És un dels 4 nius que s’han detectat aquesta temporada a la Costa Brava.
La mare d’aquestes tortugues, coneguda com a Dálmata, porta un dispositiu de seguiment satèl·lit i s’ha sabut que ha fet dues postes més a la Comunitat Valenciana aquest estiu, informa el CRAM.
