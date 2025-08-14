Els furts pugen un 75% a Palafrugell, però baixen delictes contra les persones i robatoris al segon trimestre
La Policia Local insisteix en la importància de denunciar per frenar la reincidència delictiva
Els furts han experimentat un repunt a Palafrugell durant el segon trimestre de 2025, passant de 56 a 98 casos, un augment del 75% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest increment es produeix en un context d’activitat comercial i turística més intensa, així com d’una major presència policial que permet detectar i registrar més incidències, especialment d’aquest tipus de fets de menor gravetat, indica l'ajuntament en un comunicat.
En paral·lel, Palafrugell registra una evolució positiva en altres indicadors de seguretat. Els delictes contra les persones han disminuït un 23%, passant de 79 a 61 casos. Aquesta baixada es reflecteix en reduccions en lesions (-23,1%), maltractaments a la llar (-46,7%) i l’absència de casos de violència habitual en l’àmbit familiar. Les amenaces (20) es mantenen estables, i les denúncies per agressions i abusos sexuals es mantenen baixes, passant de 2 a 3 casos.
Pel que fa als robatoris, els casos a domicilis sense violència han baixat, i els robatoris amb força han disminuït un 10,5%. Els robatoris amb violència també registren una reducció del 15,4%. En el conjunt dels delictes contra el patrimoni, es mantenen estables amb descensos en robatoris d’ús de vehicles (de 10 a 7, −30%), estafes (de 15 a 10, −33,3%) i altres robatoris amb força (d’11 a 8, −27,3%), tot i un lleuger augment dels robatoris en establiments comercial amb 7 casos en tres mesos.
Denunciar els casos
En un context de suport i acompanyament al teixit comercial, i dins d’una campanya activa per intensificar la persecució d’aquests fets, la Policia Local fa una crida a la ciutadania perquè denunciï tots els delictes. Així es poden elaborar expedients de possible reincidència, que permeten augmentar la pressió sobre els delinqüents perquè deixin d’actuar al municipi, informa l'ajuntament
En total, el nombre de delictes contra les persones i el patrimoni es manté estable, amb 325 (+6.2%) fets registrats aquest segon trimestre, respecte als 306 del mateix període de l’any anterior.
Per respondre a aquestes dinàmiques, l’Ajuntament ha reforçat la presència policial de proximitat i ha intensificat les accions preventives en comerços i comunitats de veïns," compromès amb la transparència a través d’un seguiment trimestral obert", indica en un comunicat.
