Bloquegen l'accés a les barques a Cala del Vedell de Mont-ras com a protesta
SOS Costa Brava ha portat a terme una acció per denunciar el descontrol de la nàutica a una de les cales on van robar les boies i no s'han reposat
Una cadena humana i una balisa simulada amb globus ha bloquejat el pas aquest matí a les embarcacions a Cala del Vedell, una de les cales de Mont-ras on per tercera a vegada han robat les boies i encara no han estat reposades. SOS Costa Brava ha portat a terme una acció directa per denunciar "el descontrol de la nàutica recreativa de la zona i la passivitat de les administracions davant la pèrdua de seguretat i la degradació ambiental".
Nedadors, practicants de caiac, snorkel, paddle surf i altres usuaris han estat els protagonistes. Han format una línia humana i d'embarcacions lleugeres a la bocana de la cala. Una barrera física per impedir el pas de vaixells a motor.
"Un litoral segur" i "Protegim la posidònia" eren el lema de pancartes que s'han desplegat per mostrar la importància d'un "hàbitat fonamental per a la biodiversitat i per frenar l’erosió, està sent arrasat pel fondeig il·legal". Cala del Vedell forma part de la Xarxa Natura 2000.
Jordi Cruz de SOS Costa Brava explica que s'ha col·locat una corda amb globus grocs, visible a la imatge que semblava la balisa. A més, els que feien snorkel duien la boia bandera alpha que se situa per poder alertar embarcacions que han de mantenir una distància de 50 metres de seguretat.
Les embarcacions se'ls han apropat, i expliquen que "uns tallarien tote les balises, i els hem explicat que tenim un problema de massificació brutal, i la majoria ho han entès". Barques ocupades per famílies han optat per situar-se en punts que garantissin el bany segur a la reta.
Cruz constata que per tots aquells que es troben que practiquen alguna activitat envoltats d'embarcacions una bona manera de tenir seguretat és portar la boia Alpha que obliga a mantenir una distància.
Fa un mes, per tercera vegada, van robar les boies que delimiten la zona de bany i les boies no s'han resposat. Feia tres dies que s'havien instal·lat a les cales de cales del Crit, el Vedell i Font Morisca la segona setmana de juliol quan van ser robades. El juliol de l'any passat van ser sostretes en dues ocasions en menys de quinze dies. L'Ajuntament també ho va denunciar i va recordar que l'actuació té un cost de 10.000 euros difícil d'assumir per un municipi petit.
Però això el que suposa és que les barques accedeixin sense control a la cala, denuncia SOS Costa Brava, "deixant desprotegits els usuaris del mar i exposant la cala a la pressió creixent d'embarcacions que naveguen a pocs metres dels banyistes".
No és l'únic punt del litoral que ha patit pressió aquest estiu. Des de la federació a principi d'estiu van alertar d'ocupacions massives a altres cales.
L’entitat denuncia que, dins la taula de cogestió del litoral, les pressions d’interessos privats i recreatius han bloquejat una delimitació eficaç de les zones de bany.
Per SOS Costa Brava, el conflicte de la Cala del Vedell "és un exemple més d’una gestió litoral subordinada als interessos econòmics, on la seguretat de les persones i la protecció ambiental queden en segon pla".
Exigeixen restituir el balisament
La federació exigeix una actuació immediata per restituir el balisament, reforçar la vigilància i sancionar els fondejos il·legals, així com establir una normativa més estricta per garantir un litoral segur, habitable i lliure d’especulació nàutica.
