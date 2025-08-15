Un cotxe bolca després de xocar contra un fanal a Sant Antoni
El conductor ha quedat atrapat a l'interior del vehicle
Un cotxe ha bolcat aquest divendres a la tarda després de col·lidir contra un fanal al carrer d’Artur Mundet, al nucli de Sant Antoni. L’accident ha tingut lloc cap a un quart de tres.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions de la Policia Local, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els Bombers han hagut d’excarcerar el conductor, que havia quedat atrapat dins del vehicle. Un cop alliberat, el SEM l’ha atès i l’ha traslladat en ambulància a un centre sanitari. De moment, es desconeix l’abast de les seves lesions i el centre de destinació.
