Un cotxe bolca després de xocar contra un fanal a Sant Antoni

El conductor ha quedat atrapat a l'interior del vehicle

Una ambulància del SEM

Eva Batlle

Sant Antoni

Un cotxe ha bolcat aquest divendres a la tarda després de col·lidir contra un fanal al carrer d’Artur Mundet, al nucli de Sant Antoni. L’accident ha tingut lloc cap a un quart de tres.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions de la Policia Local, dels Bombers de la Generalitat i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Bombers han hagut d’excarcerar el conductor, que havia quedat atrapat dins del vehicle. Un cop alliberat, el SEM l’ha atès i l’ha traslladat en ambulància a un centre sanitari. De moment, es desconeix l’abast de les seves lesions i el centre de destinació.

