Nova actuació per a prevenir els incendis a Torroella de Montgrí

L'Ajuntament actua a diferents nuclis com a eina clau per reduir el risc de focs, protegir la població i l’entorn natural

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha portat a terme una nova campanya de manteniment de les franges de prevenció d’incendis forestals amb treballs de desbrossada de vegetació baixa i arbustiva, i poda selectiva de l’arbrat.

Les actuacions, finalitzades a principis de juliol de 2025, s’han dut a terme al nucli de l’Estartit, nucli de Torroella de Montgrí, urbanitzacions Torre Moratxa, Mas Moreu, Torre Vella i Les Dunes, així com a Cala Montgó, la Bolleria, els Griells, Coll d’en Tallant, la depuradora, la Gola i Mas Pinell.

Aquestes tasques, que es realitzen de manera bianual, remarquen des de l'Ajuntament, "són una eina clau per reduir el risc d’incendi, protegir la població i l’entorn natural, i garantir que, en cas necessari, els Bombers puguin actuar amb més rapidesa i seguretat".

L’Ajuntament assumeix inicialment el cost de l’operació, que posteriorment es repercuteix als propietaris dels habitatges afectats, d’acord amb la normativa vigent de prevenció d’incendis forestals.

En un context d’estius cada vegada més calorosos i amb una vegetació més vulnerable a la sequera, aquestes accions preventives són més necessàries que mai per preservar la seguretat i el paisatge del municipi, constaten.

