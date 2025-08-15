Nova actuació per a prevenir els incendis a Torroella de Montgrí
L'Ajuntament actua a diferents nuclis com a eina clau per reduir el risc de focs, protegir la població i l’entorn natural
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha portat a terme una nova campanya de manteniment de les franges de prevenció d’incendis forestals amb treballs de desbrossada de vegetació baixa i arbustiva, i poda selectiva de l’arbrat.
Les actuacions, finalitzades a principis de juliol de 2025, s’han dut a terme al nucli de l’Estartit, nucli de Torroella de Montgrí, urbanitzacions Torre Moratxa, Mas Moreu, Torre Vella i Les Dunes, així com a Cala Montgó, la Bolleria, els Griells, Coll d’en Tallant, la depuradora, la Gola i Mas Pinell.
Aquestes tasques, que es realitzen de manera bianual, remarquen des de l'Ajuntament, "són una eina clau per reduir el risc d’incendi, protegir la població i l’entorn natural, i garantir que, en cas necessari, els Bombers puguin actuar amb més rapidesa i seguretat".
L’Ajuntament assumeix inicialment el cost de l’operació, que posteriorment es repercuteix als propietaris dels habitatges afectats, d’acord amb la normativa vigent de prevenció d’incendis forestals.
En un context d’estius cada vegada més calorosos i amb una vegetació més vulnerable a la sequera, aquestes accions preventives són més necessàries que mai per preservar la seguretat i el paisatge del municipi, constaten.
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
- Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines