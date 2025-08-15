Palamós dobla el fons d'ajuts per a l'IBI per a les persones amb escassa capacitat econòmica
L'Ajuntament obre dilluns la convocatòria per a sol·licitar les ajudes
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós ha incrementat el fons econòmic adreçat a les ajudes per a l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones amb escassa capacitat econòmica.
El pressupost municipal ha doblat enguany la quantia econòmica passant dels 70.000 euros de l’any passat, als 140.000 d’aquest 2025.
Aquesta quantia econòmica global es prorrateja entre totes les sol·licituds que compleixen els requisits establerts a les bases, en un format de concurrència no competitiva.
El període de presentació de sol·licituds d’aquests ajuts s’obrirà dilluns vinent dia 18 d’agost i s’allargarà fins al 30 de setembre. Durant aquest termini les persones interessades a rebre aquest ajut podran realitzar el tràmit de sol·licitud mitjançant la Seu electrònica o a l’Oficina Atenció Ciutadana (OAC) de manera presencial.
Precisament des de l’Oficina Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós es contactarà amb totes aquelles persones que varen fer la mateixa sol·licitud l’any passat, per tal de fer-los arribar prèviament la documentació amb antelació i així poder agilitzar el procés.
L’Ajuntament de Palamós també ha previst realitzar atencions descentralitzades que tindran lloc, durant el mes de setembre, a dos equipaments del municipi. El local de la Gent Gran de Palamós i local social polivalent de la plaça de Mossèn Gumersind Vilagran, a Sant Joan.
Els principals requisits que es demanen per a poder ser beneficiaris d’aquesta nova convocatòria d’ajuts són:
- Ser propietaris o usufructuaris d’un habitatge a Palamós on consti empadronat/da a 1 de gener de l’any 2024.
- El valor cadastral de l’habitatge no superi els 130.000 euros.
- La suma dels ingressos anuals de tots els membres que integren la unitat familiar del sol·licitant no poden superar tres vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), 28.025 €, a l’exercici 2024.
- Estar al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries.
- En el cas de no ser el titular del rebut de l’IBI de l’any en curs de la finca objecte de la petició, caldrà que els tributs de la finca estiguin al corrent de pagament a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
A partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, es farà l’estudi de totes les peticions fetes per comprovar que compleixen tots els requisits, i posteriorment es redactarà l’expedient resolutori que, un cop aprovat, permetrà que s’ordeni el pagament.
