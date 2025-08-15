Plaga en pinedes de Pals causada per un fong i un insecte
L'Ajuntament, que ha detectat danys a la del costat de la Deixalleria, actuarà per frenar-la i evitar que morin els arbres
Pals ha detectat que un fong està afectant pinedes del municipi i que podria acabar matant els arbres si no s'actua. Després que un informe d'Enginyers Forestals hagi constatat la situació, l'equip de govern es coordinaran accions amb la Generalitat per frenar la plaga.
El fong és el Diplodia sapinea conegut com el pansiment dels pins i l'insecte Tomicus destruens, popularment anomenat perforador dels brots dels pins.
Des de l'Ajuntament informen que en els darrers anys les pinedes s'han anat debilitant, tant per la forta sequera i s'han vist afectades per les altes temperatures del mes de juny. El mes passat veïns i tècnics van notar un canvi de color "preocupant" als pins prop de la Deixalleria.
Es va avisar als Enginyers Forestals, el Centre de Propietat Forestal i la Secció de Sanitat Forestal. Un informe va confirmar que els pins estaven afectats pel fong i l'insecte que caldrà controlar durant la tardor i l’hivern.
Aquest insecte es detecta per la caiguda de brots verds i petits forats amb resina blanca al tronc. Aprofita la debilitat dels arbres i pot acabar matant-los.
Aclarir les zones
Les pinedes de la zona pateixen per la competència entre arbres, un sòl sorrenc i drenat, l’edat dels pins i la manera com es van plantar. La millor solució consideren que és una gestió forestal activa, aclarint les zones més denses, tallant els arbres més febles i reduint la densitat de pins per afavorir-ne la salut.
En les pròximes setmanes s’identificarà millor l’abast del problema, informa l'Ajuntament, i després de l'estiu es coordinaran accions entre els Serveis Territorials i els propietaris per frenar la plaga i evitar que morin més pinedes.
