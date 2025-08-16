Un home de 80 anys mor ofegat a la platja de Sant Antoni
És la setena víctima mortal en una platja de la Costa Brava d'aquest estiu
Un home de 80 anys ha mort aquest dissabte al matí ofegat a la platja de Sant Antoni de Calonge.
L’incident ha tingut lloc al voltant de les cap a tres quarts de dotze del migdia, mentre la platja es trobava sota vigilància i amb bandera groga per presència de meduses.
El SEM ha activat dues unitats terrestres i un helicòpter, però no s’ha pogut reanimar l’home. També s’han desplaçat al lloc dels fets efectius dels Mossos d’Esquadra.
Set morts a les platges
Amb aquesta defunció, ja són set les víctimes mortals a a les platges de la Costa Brava des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d’estiu.
Aquesta és la segona víctima mortal de la setmana en una platja de les comarques gironines. El dimarts dia 12 d'agost, una dona va morir a la platja de la Punta de Roses. Tenia 79 anys i nacionalitat francesa i es va desplomar a l'aigua per algun tipus de problema mèdic. Els serveis d'emergència no la van poder recuperar i va perdre la vida.
En l'àmbit de Catalunya, la xifra de morts a les platges s’eleva a dinou, cinc més que en el mateix període de l’any passat.
Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a fer una crida a extremar les precaucions a les platges, piscines i zones de bany aquest estiu, i recorda la importància d’avisar ràpidament al telèfon 112 o als serveis de socorrisme si s’observa algú amb dificultats dins l’aigua.
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Bloquegen l'accés a les barques a Cala del Vedell de Mont-ras com a protesta
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: «Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals»
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines