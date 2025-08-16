L’ACA rehabilitarà l’espai fluvial del riu Ter al seu pas per Jafre
Es millorarà la connectivitat en un tram que queda sec en períodes d’estiatge
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha anunciat la licitació d’unes obres per millorar la connectivitat del riu Ter al seu pas per Jafre, al Baix Empordà. L’actuació se centrarà en el tram de 1.500 metres on el meandre forma dos braços, un de principal i un de secundari que queda sec en períodes d’estiatge. L’objectiu és garantir el pas d’aigua també en aquest braç, afavorint la proliferació d’hàbitats i millorant la funcionalitat ecològica de l’espai fluvial, especialment a la terrassa al·luvial de l’Illa d’Avall, que es va connectar arran de la crescuda del temporal Glòria.
Les primeres mesures se centraran en la retirada i eliminació d’espècies vegetals invasores com la canya, desbrossant la zona i extraient les arrels (rizomes). A partir d’aquí es duran a terme moviments de terra per habilitar i consolidar el traçat del braç secundari del riu i millorar així la connectivitat fluvial.
Amb l’objectiu de preservar la presència d’aigua en aquest punt, s’habilitaran una sèrie de basses, les quals comptaran amb sistemes d’impermeabilització per poder retenir l’aigua i evitar la seva infiltració en el terreny. Això afavorirà la millora dels hàbitats per a diferents espècies d’amfibis de la zona.
Finalment, es revegetarà l’entorn amb arbres i arbusts autòctons com freixes, saücs, gatells i sargues, per a culminar l’obertura del braç secundari. També es durà a terme la instal·lació d’un gual inundable d’accés a l’Illa d’Avall per a vianants i bicicletes.
Les actuacions estan pressupostades en més de 391.000 euros, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027.
