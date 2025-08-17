Acció reivindicativa de SOS Costa Brava a Cap Roig
Reclamen l'obertura del camí de ronda
Un grup d'activistes convocats per SOS Costa Brava van fer dissabte una caminada per denunciar "la privatització" del camí de Ronda de Cap Roig i reclamar la seva immediata obertura al pas públic". La caminada va començar a la platja de Port Bo i des d'allà es van dirigir fins a les tanques dels Jardins de Cap Roig, on se celebrava una actuació del Festival de Cap Roig. Amb pancartes i crits de “Fora especuladors” i “Obrim el camí”, els membres de SOS Costa Brava reivindicaven "la necessitat de recuperar per a l’ús públic espais que formen part del paisatge i del patrimoni col·lectiu de la Costa Brava". «El Camí de Ronda no és cap jardí privat, és un bé comú i una part fonamental de la nostra identitat», va afirmar un dels activistes. SOS Costa Brava va lamentar que la policia identifiqués diversos participants en l'acció reivindicativa, fet que "considera intimidatori i un atac al dret de protesta pacífica"
- Un home de 80 anys mor ofegat a la platja de Sant Antoni
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- L’Ajuntament de Ripoll demana implicació als comerciants per obrir els caps de setmana
- Tres rescats en tres hores a Queralbs
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- Gazzaniga condemna l’estrena del Girona (1-3)
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors