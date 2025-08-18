Els ecologistes insten la Generalitat a adquirir l’espai militar de Punta Milà per preservar el parc natural del Montgrí
Lamenten que el Ministeri de Defensa es vengui terrenys que “haurien de mantenir-se públics”
Salvem la Platja de Pals, Fòrum l’Escala-Empúries i Gent del Ter insten la Generalitat a adquirir les restes de la bateria militar i la caserna de Punta Milà, ubicades al terme municipal de Torroella de Montgrí i dins dels límits del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La propietat que s’anuncia per 800.000 euros és de titularitat privada, després que el Ministeri de Defensa la vengués fa prop de deu anys. “No té cap sentit que l’administració pública es vengui terrenys dins de parcs naturals”, critica el president de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, que insisteix a dir que “és important que l’espai torni a ser públic, per garantir que es preserva el parc natural”.
Terrenys a primera línia de mar i ubicats dins de parcs naturals. Això és el que des de Salvem la Platja de Pals, Fòrum l’Escala-Empúries i Gent del Ter alerten que s’està venent el Ministeri de Defensa a la Costa Brava. Un exemple d’aquesta conducta són les vendes de la bateria militar de Punta Milà o de la base Loran, tot ubicat dins del terme municipal de Torroella de Montgrí i caigut en mans de propietaris privats.
“Hi ha molts terrenys del Ministeri de Defensa que estan a la venda i un bon grapat estan dins de parcs naturals”, exposa el president de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, que lamenta que “no té sentit que l’administració pública es vengui aquests terrenys, que haurien de mantenir-se de titularitat pública”.
En aquest sentit, Bosch considera que el que hauria de passar és que “el Ministeri de Defensa, que va expropiar aquests terrenys, els tornés al municipi o a la Generalitat en comptes de vendre’ls”. I insisteix en la “perillositat” que passin a ser privats: “Cal veure quins usos se’ls pot donar”, alerta.
Punta Milà, en venda
En el cas concret de Punta Milà, els ecologistes expliquen que va ser adquirida fa prop de deu anys per una empresa escocesa que ara l’ha posat en venda. “Hi volien fer allotjament turístic, però ho han tret al mercat perquè el parc natural no els ho permet”, explica Bosch, que ho veu com una oportunitat perquè el terreny torni a ser de titularitat pública.
Des de Salvem la Platja de Pals, Fòrum l’Escala-Empúries i Gent del Ter consideren que cal adquirir-ho per tornar a naturalitzar l’espai perquè les restes de les edificacions militars que hi ha, asseguren, “no tenen valor arquitectònic”. Com a molt, diuen, es podria destinar la xarxa de túnels a un “ús complementari al parc natural”. Tot i això, recorden que “és complicat perquè la finca queda aïllada”.
Amb tot, els ecologistes insisteixen en la “urgència” de comprar aquesta finca, que defineixen com “un dels paratges més importants del parc natural”, abans que pugui tornar a passar a mans de propietaris privats. El complex militar de Punta Milà ocupa una superfície total de 25 hectàrees i està ubicat al camí de ronda entre l’Escala (Alt Empordà) i l’Estartit (Baix Empordà).
La propietat s’anuncia a internet per 800.000 euros. L’anunci detalla que la part construïda té una superfície de 700 metres quadrats, que corresponen a una antiga caserna militar de setze habitacions i túnels que connecten l’edifici principal a set zones de canons.
El Ministeri es ven més terrenys
Continuant amb la mateixa problemàtica, i tal com alerten des de les entitats en defensa del territori, a l’Escala també s’ha posat en venda un terreny que és titularitat del Ministeri de Defensa. Es tracta d’una pineda ubicada a la Clota, just davant del mar i a tocar dels límits del parc natural, que “se subhasta per prop d’un milió i mig d’euros”.
“No s’hauria de poder subhastar, s’hauria d’incorporar dins del parc natural”, reclamen els ecologistes, que reivindiquen que “cal que tot aquest patrimoni militar, que està dins de parcs naturals i pot ser adquirit per la Generalitat, es mantingui de titularitat pública per preservar els parcs naturals”.
