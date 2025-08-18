L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
El terreny que fa vint anys va ocupar la discoteca Maddox està presidit actualment per una estructura a mig construir a l'espera de saber el seu futur, que es podria determinar aquest setembre
El 15 de setembre de 2005 és una data que ha quedat marcada en la història de l'oci nocturn de Platja d'Aro, quan la discoteca Maddox tancava les seves portes per última vegada des de la seva inauguració el 1967. L'adeu d'aquesta discoteca pionera va anar precedit pel seu enderroc el 2006, amb el qual el terreny que ocupava va quedar totalment lliure i sota l'interrogant de si s'arribaria a construir algun altre immoble. La resposta va arribar en forma d'edifici de 17 pisos de luxe, proposta que va posar sobre la taula la promotora Riurod Patirmonial SL (avui en dia desapareguda) el 2007 i que donaria peu a un litigi amb els veïns que prop de 20 anys després encara perdura.
La Direcció General de Costes del Govern va ser la primera a obstaculitzar el projecte a inicis del 2007, amb un informe en el qual no autoritzava els pisos argumentant que hi havia "una clara invasió de la zona de trànsit maritimoterrestre, atès que les balconades dels habitacles sobresurten dels límits permesos". A això es va afegir l'oposició dels veïns dels immobles que rodejaven la parcel·la, coneguts com a Cavall Bernat 1 i 2, qui van penjar pancartes als seus terrats en contra del projecte defensant que no es podia atorgar la llicència municipal d'obres perquè s'havia "exhaurit l'aprofitament urbanístic de la parcel·la".
L'Ajuntament va tenir l'última paraula l'abril de 2008, quan va aturar la llicència d'obres per construir l'edifici, fruit d'un informe dels Serveis Tècnic i Jurídics municipals, que va determinar que el sostre edificable de la finca s'havia esgotat, conclusió a la qual també van arribar els serveis jurídics de la Diputació de Girona. Tanmateix, la promotora no es va rendir tan fàcilment.
Arribar a un acord: missió impossible?
Riurod Patrimoni SL va presentar un contenciós administratiu contra la suspensió de la llicència d'obres, que va guanyar el 2013. Tanmateix, l'empresa va fer fallida, i tant el solar com la llicència d'obres van parar a mans de Grup Castellví i Stoneweg Living. Actualment, només la segona continua implicada en el projecte, però ha declinat fer declaracions.
Les dues promotores només van tenir temps de construir l'estructura de l'edifici, que en comptes d'acollir disset pisos de luxe, com s'havia plantejat inicialment, ara anaven a ser nou. Aquest canvi va obligar a detenir la construcció el 2018 per tal d'ajustar la llicència d'obres.
Paral·lelament, també es va obrir un nou front de conflicte amb la comunitat de propietaris de Cavall Bernat 1 i 2. Si bé la primera no ha volgut fer declaracions, alguns dels veïns de la segona han volgut explicar, de manera anònima, com va començar la problemàtica i en quin punt es troba tot plegat. "Quan la promotora va iniciar les obres d'adequació del terreny, ens vam trobar que havien envaït la nostra parcel·la. Tot parteix del fet que la segregació de terrenys no està ben feta, les delimitacions no van quedar clares". Davant l'oposició veïnal, la promotora "va demandar les dues comunitats per reclamar els terrenys, dient que són seus i que nosaltres estem equivocats".
Després de prop de 10 anys de conflictes, però, membres de Cavall Bernat 2 afirmen que estan treballant per arribar a un acord amb la propietat abans de finals de setembre, quan tenen el judici. "No estem segurs de poder arribar a un pacte abans, tot està una mica verd ara mateix", afirmen, i afegeixen que "el registrador espera un acord complet de totes les propietats, sinó no registrarà la nova parcel·la".
Els veïns expressen que la situació és "complexa" per diferents motius, començant pel fet que "ens hem de posar d'acord tots els propietaris, i cadascú té una opinió diferent". Això es veu accentuat pel fet que, segons indiquen, la promotora els ha proposat un parell d'opcions de com fer l'immoble per tal d'assegurar la convivència amb els veïns: "Una és retallar una part de l'edifici, i una altra és abaixar-li una planta. Són dues opcions enverinades, perquè afecten de manera desigual als veïns: els que estan més amunt volen una planta menys, però els que estan més avall volen que es retalli l'edifici".
Arribar a un acord també és complicat quan no saben ben bé quin aspecte que tindrà l'immoble. "Ens ensenyen renders parcials. La visió que et donen és idíl·lica, ens diuen que no ens preocupem, però sabem que l'edifici tindrà més elements dels que mostren". Per aquest motiu, també demanen tenir més informació sobre la llicència d'obres.
El que sí que tenen clar aquests membres de la comunitat veïnal de Cavall Bernat 2 és que "volem solucionar aquest conflicte, però amb garanties i sense que es generin més problemes". Tanmateix, lamenten que l'actitud inicial de la promotora els ha generat certa desconfiança: "El que no poden és arribar amb una excavadora i agafar-se a la llei del més fort, que és el que ha passat aquí".
Si s'arribarà a un acord o el judici de setembre se celebra, només ho determinarà el temps. Mentrestant, l'estructura a mig construir al terreny que un cop va ocupar la mítica discoteca Maddox continua allà, paralitzada en el temps i generant curiositat entre els vianants.
