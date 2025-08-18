Palafrugell apropa la campanya per millorar la gestió dels residus als barris

La campanya per fomentar la correcta gestió dels residus s’apropa als barris de Palafrugell.

Palafrugell reforça aquesta setmana la seva campanya de sensibilització sobre la gestió correcta dels residus amb punts informatius als locals socials dels barris. L’acció, impulsada per l’Àrea de Qualitat Urbana de l’Ajuntament, coincideix amb les visites mensuals que l’alcaldessa i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) fan als veïnats per atendre la ciutadania.

L’objectiu de la iniciativa és promoure les bones pràctiques de reciclatge, reduir els abocaments incontrolats i fomentar el respecte per l’espai públic. Per fer-ho, des del mes de març i durant sis mesos, el consistori compta amb una persona contractada a través del programa Treball als Barris del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que s'encarrega específicament en la sensibilització i difusió d’aquest projecte.

Entre les accions que s’han dut a terme hi ha una bustiada informativa amb instruccions sobre la separació de residus i els serveis municipals disponibles, com ara la deixalleria, la recollida de trastos a domicili i l’aplicació mòbil. A més, s’han instal·lat parades informatives i s’ha comptat amb el suport dels agents cívics per resoldre dubtes i oferir informació directa a la ciutadania.

El passat mes de juliol, coincidint amb les jornades d’atenció veïnal de l’alcaldessa i l’OAC, ja es va fer una primera prova, que es repeteix aquesta setmana: dilluns 18 d’agost a Mas Mascort, dimarts 19 a La Punxa, dimecres 20 al carrer Ample i dijous 21 a La Sauleda.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament fa una crida a la implicació dels veïns i veïnes per aconseguir una millora conjunta en la gestió dels residus i en la qualitat de l’entorn.

