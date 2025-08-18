Palamós estrena una Agenda Formativa amb tota l’oferta dels cursos que s’organitzen al municipi
Ofereix informació detallada sobre continguts, requisits, entitats organitzadores i terminis d’inscripció
Palamós ha posat en marxa la seva nova Agenda Formativa, una eina digital que recull en un únic espai tota l’oferta de cursos i activitats formatives no reglades que s’organitzen al municipi. La iniciativa, impulsada per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Palamós, té com a objectiu facilitar l’accés a la informació i millorar les capacitats laborals, professionals i empresarials de la ciutadania.
L’Agenda Formativa permet consultar, de manera centralitzada, quines formacions s’imparteixen a Palamós, amb informació detallada sobre continguts, requisits, entitats organitzadores i terminis d’inscripció. A més, ofereix un formulari per tal que empreses i entitats puguin publicar noves propostes.
Entre les primeres formacions incloses en el calendari hi ha el curs sobre intel·ligència artificial (IA) per a persones emprenedores, amb una sessió en línia el 15 de setembre i una de presencial el 23. També s’ofereix un taller de LinkedIn amb IA (23 i 25 de setembre), el curs d’Actic (del 24 de setembre al 29 d’octubre), un curs pràctic de perruqueria (del 29 de setembre al 5 de desembre) i una formació sobre eines de Google (del 30 de setembre al 2 d’octubre).
Altres propostes previstes són el curs per crear currículums amb Canva (7 d’octubre), la formació en recerca de feina amb eines d’intel·ligència artificial (10 d’octubre) i una nova edició del Mòdul de coneixement de la societat catalana, adreçat principalment a persones nouvingudes, que tindrà lloc els dies 20, 22, 27 i 29 d’octubre.
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Greus problemes a Montilivi: res canvia si res canvia