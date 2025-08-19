Can Farreny: 150 anys de fidelitat i resistència
Enmig del centre històric de la Bisbal hi sobreviu la Drogueria Farreny, una botiga fundada el 1875 que enguany celebra un segle i mig d'història i que ha passat per cinc generacions
En un racó amagat de darrere la botiga, en Robert ens atén sense cap pressa. Ens explica que el racó on ens trobem era Ca la Maria, una senyora que era carnissera i que tenia la botiga allà. És un espai petit, però ple de records i d’història. El degoteig de clients és constant, però tant en Robert com en Marc Vilà ens atenen amb calma i atenció, perquè sempre ho han fet així. Són pare i fill, quarta i cinquena generació de botiguers. El pare ens explica que a les parets hi podem veure emmarcades les diferents paperines que s’han utilitzat a Can Farreny, una botiga del centre de la Bisbal d’Empordà que aquest any compleix 150 anys.
El passat 19 de juny van començar els actes de celebració a l’Arxiu Comarcal, segons explica en Marc, «en el qual no hi havia polítics. Bé, sí que n’hi havia, però tenien el mateix tracte que la resta de convidats. És una manera de fer que a nosaltres ens ha agradat sempre. Volem distingir a tothom». Els actes de celebració clouran el 18 d’octubre amb una ballada de sardanes. La Cobla Bisbal Jove interpretarà unes sardanes i l'última que tocaran la faran per a l'ocasió: han compost una sardana que es diu Can Farreny 150. L’establiment ja és patrimoni històric del poble i ara també formarà part del seu cançoner.
La història de Can Farreny arrenca l’any 1875, quan Ramon Farreny Iglesias arriba a la Bisbal d’Empordà des d’Igualada. Hi havia vingut per treballar en una petita empresa que feia litines, uns components que es posaven a l'aigua per fer aigua amb gas. Ràpidament, va veure l’oportunitat d’obrir un negoci propi al carrer de la Riera número 7 amb una pastisseria que es deia La Fidelidad. Segons en Marc Vilà, rebesnet de Ramon Farreny, la botiga «ha anat evolucionant de pastisseria al que es coneixia abans com a ‘colmado’; després va passar a ser una drogueria i la drogueria també ha anat evolucionant». Avui, la botiga combina productes tan diversos com caramels, infusions, licors, herbes remeieres, material de pintura, drogueria domèstica i fins i tot cereria. Mar Vivó, artista i professora de diferents escoles d'art explica que n'és clienta habitual perquè «és l’únic lloc a tota la província on pots trobar una sala plena de pots de pigments a granel i qualsevol mena de material necessari per pintar: pà d’or, pà de plata, pà d’or autèntic o fals...». L’esperit de La Fidelidad encara perdura no només pel nom, explica en Marc: «som fidels als nostres clients, som fidelíssims. 150 anys aguantant-nos a nosaltres són molts anys, eh?». I afegeix: «nosaltres sempre diem que també hem aguantat gràcies als clients».
Un viatge al passat
Una de les primeres coses que crida l’atenció en entrar a la botiga és el mobiliari de fusta, que es conserva pràcticament intacte des de fa més d’un segle. Això permet fer un viatge en el temps que ens permet saber com eren els comerços tradicionals durant la primera meitat del segle XX. En Robert Vilà ens explica que el mobiliari original era modernista i que l’actual és d’estil art déco. Es va haver d’instal·lar després d’un incendi l’any 1906. «El foc va ser el resultat d'una flama que es va fer a l'aparador. Un àcid que va entrar en contacte amb la calor... i va anar calant foc a la botiga». L’incendi va destruir l'interior i es va refer tot l’espai de forma higiènica i moderna per a l’època.
El dissenyador, vingut de Figueres, tenia bona fama a la comarca i va crear un mobiliari a mesuraque encara avui compleix la seva funció. «No hi ha ni un racó que no serveixi», diu en Robert. «Hem anat recuperant-ho, salvant-ho, posant-hi tot el que ha fet falta per no destruir-lo gens».
Si fem un salt en el temps d’unes tres dècades, la història de Can Farreny no es pot explicar sense mencionar els anys convulsos de la Guerra Civil. En Robert recorda el 1936 com un any dramàtic per la seva família: «al meu avi el van voler matar». Descriu la història amb el to tranquil de qui explica una anècdota més, però no deixa de ser gairebé increïble. Hi va haver un enfrontament «entre els anarquistes i els que no ho eren». Al seu avi el van voler matar, però quan el van anar a buscar per executar-lo, un desmai inesperat el va salvar. Sospita que com que aquells que l’havien de matar «eren mandrosos, ignorants i no tenien cap criteri, van dir, vindrem demà a buscar-lo. L'endemà ja no el van trobar, perquè a l'avi se'l va emportar un familiar seu».
Malgrat el context bèl·lic, la botiga va mantenir-se oberta perquè cobria necessitats bàsiques: «no hi havia de tot, però sí que hi havia oli i sosa càustica, per exemple... amb això se’n feia sabó». L’obrador va passar de fer dolços a fer pa, i la botiga es va convertir en «un centre d'abastiments de coses bàsiques com era la higiene i el menjar». Segons ell, ho va ser durant molts anys, perquè «no hi havia altra cosa».
De pares a fills
En Marc representa la cinquena generació de Can Farreny i, tot i que va fer altres feines abans, la decisió de quedar-se al negoci familiar va sorgir amb naturalitat. «Mai m'han forçat a ser aquí», explica. «Des que soc petit, jo venia aquí, veia el meu avi, el meu pare, veia el tarannà d'ells amb la gent... i això et queda».
L’orgull per la continuïtat no s’amaga durant el seu discurs. De fet, una de les coses que el fa més feliç d’haver aguantat 150 anys i cinc generacions és que ara els visiten clients que són els avis, nets i besnets dels clients originals... «Les generacions han anat venint i això ens fa molt contents». Per a en Robert, aquest relleu és vital: «si en Marc no s’hi hagués volgut dedicar, la botiga ja no hi seria».
Gestionar una botiga que ofereix productes tan diversos no és fàcil, però a Can Farreny tenen clar quin tipus de comerç defensen: el de proximitat, humil i atent. «Creiem que el que fem és una cosa tan senzilla com saber què necessita cada persona, saber-li entendre el que vol». No es tracta de vendre qualsevol cosa, sinó de conèixer el producte i el client. També reivindica l’actitud amb què s’ha de venir a treballar: «és simplement bolcar-te molt amb el que fas. I venir a treballar cada dia amb alegria». Aquesta proximitat és, segons en Marc, el gran valor del petit comerç.
Competir contra gegants per tenir futur
El gran repte, actualment, és sobreviure en un context dominat per grans superfícies i comerç en línia. El fill dels Vilà ho diu clar: «ara mateix no podem lluitar contra els preus del mercat. Avui dia és el gran repte». El petit comerç no pot assumir grans volums ni competir amb les condicions d’empreses gegants, però hi ha un altre camí: «si els petits comerciants tenim una cosa bona és el tracte personal». És per això que insisteix a no perdre l’essència. Malgrat les dificultats, clientes com la Mar Vivó expliquen que «si volguéssin es podrien fer la barba d'or i no ho fan; tenen uns preus molt justos i un material molt bo». Assegura que és una idea generalitzada entre diversos professionals del sector artístic.
Amb una sisena generació que comença a treure el cap, en Marc mira el futur amb confiança. «Jo tinc molta energia, tinc molta corda». En Ricard actualment té 76 anys, és jubilat actiu i també segueix donant un cop de mà: «no ha acabat, encara té piles per estona».
Però la mirada a llarg termini no és només familiar, sinó també col·lectiva: «hem de tornar a cridar a la gent, hem de fer-los veure que venir al comerç local és una cosa bona per als pobles». Ho reivindica com a eina d’economia circular, de sostenibilitat i de vida comunitària. I, amb un somriure, apunta: «tinc quatre fills... un 25% de possibilitats que ho agafi cadascun, i un 100% de possibilitats que ho agafi algú».
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros