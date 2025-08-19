Palamós farà visitables els búnquers de la Guerra Civil amb la millora del parc del Molí de Vent
Els treballs, amb un cost de 119.000 euros, començaran al setembre i inclouran actuacions de seguretat, il·luminació i espais d’esbarjo
L’Ajuntament de Palamós ha adjudicat les obres de millora del parc del Molí de Vent, un espai patrimonial vinculat a la Guerra Civil que es vol obrir de manera definitiva a la ciutadania per a usos lúdics i com a espai de memòria històrica. Els treballs començaran el proper mes de setembre i s’allargaran fins a principis de l’any vinent, amb un pressupost de 119.277 euros, dels quals 60.000 seran finançats per la Diputació de Girona.
Les actuacions inclouen l’arranjament dels accessos, la millora dels camins i la construcció d’una nova escala de travesses de fusta amb canal lateral per a l’aigua. També s’hi instal·laran baranes de protecció, es reforçarà la il·luminació i es durà a terme una poda controlada de la vegetació. L’espai comptarà amb una zona de pícnic amb bancs, taules i papereres, així com nova plantació d’arbrat per crear zones d’ombra. Finalment, es col·locaran plafons informatius amb contingut històric i patrimonial.
Recuperació del patrimoni històric
Un dels punts més destacats del projecte és la recuperació dels búnquers i túnels que formaven part de la bateria de defensa construïda durant la Guerra Civil. Els refugis, situats al puig del Molí de Vent, es condicionaran amb il·luminació, llums d’emergència, nous passamans i graons reparats per tal de garantir la seguretat dels visitants. També es consolidaran les parts del sostre amb risc de despreniment i s’arranjaran els passadissos de les galeries.
Aquest parc urbà, amb una superfície de 20.500 m², ja havia estat objecte d’intervencions el 2005 i el 2010, quan es van urbanitzar els accessos i recuperar alguns refugis i l’observatori en el marc del Memorial Democràtic. Malgrat ser un mirador privilegiat sobre la badia i el municipi, en els darrers anys l’espai ha patit actes vandàlics que han deteriorat elements com les balises de llum.
La bateria del Molí de Vent, que es conserva en relatiu bon estat, protegia Palamós i el seu port dels atacs aeris i navals durant la Guerra Civil. El conjunt estava format per les plataformes on s’ubicaven els canons, l’edifici de comandament i la xarxa de refugis subterranis annexos. Ara, el projecte vol posar en valor aquest llegat històric i obrir-lo a la ciutadania com un element més del patrimoni cultural i turístic del municipi.
