El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un "autèntic infern" a urgències de l'Hospital de Palamós
El sindicat alerta de la situació "extrema" amb esperes de deu hores pacients amb patologies lleus i la sobrecàrrega per a les infermeres per falta de la plantilla suficient i espai adequat
El Sindicat d’Infermeria SATSE Girona ha denunciat que la saturació d’urgències a l’Hospital de Palamós és “extrema”. Els usuaris amb patologies lleus asseguren que esperen fins a 10 hores a urgències per ser atesos i que la manca de plantilla i les instal·lacions insuficients provoquen una "situació crònica" del centre que s'agreuja a l'estiu per l'increment de la població i el tancament de llits. Estrès del personal i dels pacients que en ocasions generen tensions.
El sindicat en un comunicat assegura que per la manca d'una plantilla suficient i un espai adequat, les infermeres treballen sota pressió "màxima" durant tot l'any. La situació a aquesta època de l'any que hi ha més usuaris i que, a més, tanquen els llits, converteixen el dia a dia a urgències, diu el sindicat, en "un autèntic infern" per a usuaris i professionals.
"La manca d’una plantilla suficient i d’espai adequat provoquen que infermeres i infermers del centre treballin sota pressió màxima durant tot l’any", asseguren. A l’estiu s’hi suma el tancament de llits i l’augment de la població, circumstàncies que han convertit el dia a dia a urgències en “un autèntic infern” per usuaris i professionals.
Esperes dels pacients
Les delegades de SATSE alerten que els pacients classificats als nivells 4 i 5, amb patologies més lleus, acumulen esperes de 8 a 10 hores. Paral·lelament, els malalts més greus (nivells 1 a 3) desborden els espais interns disponibles. “La nit passada hi havia 26 pacients a la sala d’espera i no tenim prou boxes d’urgències. És un estrès diari: cada dia sabem que no donarem l’abast”, explica la responsable sindical de SATSE al centre.
Des del sindicat han posat de manifest que des de fa anys es reclama més personal estructural, però que els increments fets fins ara han estat insuficients. A aquesta mancança s’hi afegeix la limitació d’infraestructures: malgrat escasses millores, l’hospital és massa petit per donar resposta a la demanda i encara està pendent la construcció d’un nou centre.
El problema s’agreuja a l’estiu quan es triplica la població del municipi i de l'àrea d'influència pel turisme. A més, la mitja d’edat de la població augmenta, ja que les segones residències acullen persones grans pluripatològiques que requereixen més temps i dedicació en ser atesos. “Les dades de l’hivern ja són tremendes, però a l’estiu empitjoren molt pel factor poblacional, que es nota”, assenyalen des de SATSE Girona.
Menys llits, més esperes
Una altra qüestió que agreuja la situació al seu entendre és la gestió de llits aquest estiu. Al juliol no es van produir els tancaments d’anys anteriors, però a l’agost la direcció ha decidit clausurar 11 llits que estaven oberts, incrementant la saturació i les esperes.
Insults als professionals
Les conseqüències asseguren que són clares: desgast constant dels professionals i patiment pels pacients. L’estrès i la saturació generen també un augment d’agressions verbals d’alguns usuaris que perceben les llargues hores d’espera com una desatenció. “Hi ha persones que tenen un problema de base, i amb l’angoixa i la incomoditat, exploten i arriben a cridar, amenaçar o insultar els professionals”, expliquen des del sindicat.
El conjunt de sindicats del Comitè d’Empresa ja va alertar, a principis de juliol, que l’augment de personal era insuficient per fer front a la demanda assistencial. Davant de la situació que s’està vivint a les urgències, SATSE Girona conclou que les millores necessàries estan clares: “més personal i recursos. No podem continuar posant sobre les treballadores i els treballadors una càrrega impossible d’assumir”.
