El Comitè de l'Hospital de Palamós atribueix "sobrecàrrega" i "estrès" a tota la plantilla
Se sumen a la denúncia del sindicat d'infermeria i demanen a la direcció mesures urgents
El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un "autèntic infern" a urgències de l'Hospital de Palamós
El Comitè d’Empresa de la Fundació Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran dona suport a la denúncia del sindicat d’infermeria SATSE que assegura que es viu un "autèntic infern" a urgències per manca de personal i espai.
El Comitè fa extensiva aquesta denúncia a totes les categories professionals. Posen de manifest que la situació d’estrès i sobrecàrrega afecta per igual a tècnics auxiliars en cures d’infermeria, tècnics en radiologia, personal mèdic, personal d'admissió, auxiliars sanitaris i personal de neteja. "Tota la plantilla pateix les conseqüències d’una situació insostenible que posa en risc la qualitat assistencial", asseguren en un comunicat després de la denúncia ahir, tal com va publicar Diari de Girona, del sindicat d'infermeria.
El Comitè d’Empresa reitera la seva crida urgent a la direcció de l'hospital, el CatSalut i el Departament de Salut per tal que prenguin mesures immediates.
Cobrir les necessitats reals
Principalment, consideren que s'ha de garantir una plantilla suficient per cobrir les necessitats reals del servei i unes condicions de treball dignes per a tots els col·lectius i categories professionals.
"La salut dels ciutadans i la dignitat dels professionals sanitaris no poden ser moneda de canvi en el debat polític sobre els pressupostos" manifesten.
Des del Comitè manifesten que "exigim solucions reals i una inversió adequada que permeti millorar la qualitat de vida de la ciutadania i, alhora, la de les persones que la cuiden".
Des de la direcció assistencial van defensar que s'havia incrementat la plantilla i establert els reforços d'estiu. També posava de manifest que s'havien fet millores a urgències i que aquest estiu la càrrega assistencial havia estat menor que l'any passat.
