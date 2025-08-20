Un delinqüent amb més de 40 antecedents té en alerta Sant Feliu i l’Ajuntament exigeix mà dura
L'alcalde ha fet un vídeo a les xarxes socials municipals on afirma que s'ha reunit amb la judicatura per tractar aquest i altres multireincidents però "no ha servit de res" i reclama un "canvi normatiu"
Un lladre de 24 anys amb més de 43 antecedents policials -principalment per robatoris, alguns amb violència, però també participa de moltes baralles- manté en tensió Sant Feliu de Guíxols. Tot i ser detingut gairebé dia sí dia no per la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, el delinqüent continua en llibertat i al carrer.
Es tracta d’un home amb problemes de drogodependència que ofereix resistència en les detencions, sovint requerint la intervenció de diversos agents per immobilitzar-lo.
L’alcalde de la ciutat, Carles Motas (Tots per Sant Feliu), ha denunciat la situació en un vídeo difós a les xarxes socials, on es pot veure el jove cometent un nou furt: sostreu una bossa de mà de platja d’un establiment local. Motas qualifica el cas com "un exemple clar d’impunitat que no podem ni volem tolerar" i es lamenta que "no pot ser que la policia actuï 43 vegades amb una persona i aquesta continuï al carrer".
Robatori en una llibreria
Aquest mateix cap de setmana, el jove va ser detingut de nou, però una vegada més va quedar en llibertat amb càrrecs. L’acusen d’un robatori amb força en una llibreria local, un fet enregistrat per les càmeres de seguretat i presenciat per un testimoni. La Policia Local va arrestar-lo i va aportar les proves als jutjats, però no va ser empresonat.
Un altre exemple recent de la seva activitat delictiva és el cas del mes de juliol, quan els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van arrestar-lo quatre cops en només cinc dies. Els delictes incloïen un robatori violent, furt d’eines en un edifici, robatori a l’interior d’un vehicle i una violació de domicili.
Canvi normatiu
Aquesta setmana l'alcalde, el regidor de Policia i el cap de la Policia Local s’han reunit als jutjats per abordar el problema de la multireincidència. El batlle denuncia que "algunes persones actuen al marge de les normes de convivència, però, així i tot, continuen impunes" però lamenta que “tot i això, no ha servit de res” la trobada.
Davant la impotència municipal, reclama un canvi normatiu urgent: "No volem que la multireincidència quedi impune. Cal actuar amb molta més contundència".
El regidor de Policia, Josep Saballs, explica al Diari de Girona que aquest cas els obliga a "destinar molts recursos a intensificar la vigilància, inclosa la feina de paisà". A més, "l’elevada exposició que pateixen els agents de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, un esforç que després no es veu reflectit en l’àmbit judicial, lamenta.
D’altra banda, també explica que és la Fiscalia qui hauria de sol·licitar l’ingrés provisional a presó, però sovint es troben amb l’absència del fiscal durant la disposició judicial del detingut. Per intentar revertir aquesta situació, han demanat una reunió amb la Fiscalia.
Més casos de multirencidència
A més d’aquest multireincident, també hi ha dues altres persones que estan complicant la feina de la policia de Sant Feliu. Un d’ells es dedica principalment a robar en embarcacions, on a més fa les seves necessitats, mentre que una dona, també reincident, comet robatoris i furts a la localitat, generant una situació difícil per a les forces de seguretat.
Els tres reincidents sovint es concentren en un local conflictiu de Vilartagues, on la policia ha hagut d’intervenir repetidament per baralles i tràfic de drogues.
