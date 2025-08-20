Una discussió de trànsit acaba amb un ferit a Torroella de Montgrí
Els implicats són dos delinqüents habituals coneguts per la policia
Una discussió relacionada amb el trànsit va acabar amb un ferit a Torroella de Montgrí.
Els fets van tenir lloc aquest dimarts cap a un quart de vuit del vespre al passeig de Catalunya, quan un home que va travessar un pas de vianants es va trobar que quan passava un conductor va frenar en sec molt a prop seu.
El vianant va recriminar l’actitud del conductor -amb qui ja es coneixia- que va baixar del vehicle i es va iniciar una discussió entre ambdós.
Durant la baralla, un d’ells va patir una ferida lleu, amb una rascada i un tall al dit, que va ser atès posteriorment al CAP de Torroella.
Diverses patrulles de la Policia Local de Torroella i dels Mossos d’Esquadra van acudir al lloc per controlar la situació. Cap dels implicats va presentar denúncia i no es van produir detencions.
Segons fonts policials, tots dos són delinqüents coneguts a la zona.
