Mercat Medieval a Castell d'Aro: aquí tens tota la programació

El nucli històric acollirà dos dies d'activitats i el tradicional mercat

El Mercat Medieval de Castell d'Aro, en una passada edició.

El Mercat Medieval de Castell d'Aro, en una passada edició. / Ajuntament de Platja d'Aro

Redacció

Redacció

Castell-Platja d'Aro i S'Agaró

El Mercat Medieval torna a Castell d'Aro amb dos dies, 23 i 24 d'agost, amb múltiples activitats. Ubicat al nucli històric, un espai declarat Bé Cultural d'interès Nacional, vol mantenir l'èxit d'anteriors edicions amb una assistència d'entre 15.000 i 20.000 visitants. Hi haurà demostracions d'oficis, espectacles, fira de productes d'artesania i alimentació i espais de restauració.

Com en anteriors edicions hi haurà el tradicional campament medieval amb Alma Cumbrae, espai d’activitats familiars amb Sordibus, mini màquines de guerra, el reng de Junyir i fotoreclam medieval (Plaça Poeta Sitjar); exposició d’armes i armadures de l’Edat Mitjana a càrrec d’Alma Cubrae (Antic Casino); taller de circ per a totes les edats a la Plaça Lluís Companys a càrrec de Los Herrerita (Plaça Lluís Companys). També s’han programat un parell de tallers infantils: espelmes de cera d’abella amb El Món Bee, i construcció de castells amb Tot Medieval (carrer Hospital).

En relació als espectaclesde matí i tarda hi haurà, tant dissabte com diumenge, en punts fixos o itinerants la dansa del ventre de la Caravana de les Arts i gaudir de la música medieval del Berros de la Cort, del teatre itinerant Els traginers de Sordibus; la cercavila musical i el Grimoriu de Turdión, l’espectacle de foc La flama de Drako de Drakonia. Com a novetat destaca el pregó inaugural de Guerau de Lledó, últim castlà del Castell Castell de Benedormiens.

ACTIVITATS PERMANENTS

Exposició Baixa Edat Mitjana · Alma Cubrae

11-14 h i 18-22 h · Antic Casino

Taller de circ (obert a totes les edats) · Los Herrerita

11-13 h i 18-20.30 h · Plaça Lluís Companys

Campament medieval · Alma Cubrae

11-14 h i 18-21 h · Plaça Poeta Sitjar

Espai d’activitats familiars · Sordibus

Mini màquines de guerra · El reng de Junyir · Fotoreclam medieval

11-14 h i 18-21 h (diumenge fins 19 h) · Plaça Poeta Sitjar

Fira de productes d’artesania i d’alimentació

Tot el dia · Carrers del nucli antic i Plaça Poeta Sitjar

Espais de restauració

Tot el dia · Plaça Poeta Sitjar

DEMOSTRACIÓ D’OFICIS

Cistelleria · Pau Trepat

Llauneria tradicional · Xavier Roura

Cereres i elements d’apicultura medieval · El Món Bee

11-14 h i 18-22 h · Plaça Santa maria

Teixit amb telers i feltre de llana (demostració i taller d’iniciació) · Terrafoc Artesans

11-14 h i 18-22 h · Plaça de la Constitució

TALLERS INFANTILS

Espelmes de cera d’abella (places limitades) · El Món Bee

Construcció de castells (places limitades) · Tot Medieval

11-13 h i 18-21 h · Carrer Hospital

ESPECTACLES I ANIMACIONS

Pregó inaugural · Guerau de Lledó, darrer castlà del Castell de Benedormiens

Caravana de les Arts

11 h · Plaça de Santa Maria

Cercavila de música medieval · Turdión

11 h i 12.30 h · Itinerant (sortida: Plaça poeta sitjar)

Cercavila medieval i dansa del ventre · Els Berros de la Cort i Caravana de les Arts

11.15 h · Itinerant (sortida: Plaça de Santa Maria)

Teatre · Els Traginers · Sordibus

11.45 h i 13 h · Itinerant (sortida: Antic Casino)

Dansa del ventre · Caravana de les Arts

13.15 h · Plaça Lluís Companys

Cercavila de música medieval · Els Berros de la Cort

13.30 h · Itinerant (sortida: Plaça de Santa Maria)

Cercavila medieval i dansa del ventre · Els Berros de la Cort i Caravana de les Arts

18 h · Itinerant (sortida: Plaça de Santa Maria)

Teatre · Els Traginers · Sordibus

18.15 h i 20.45 h · Itinerant (sortida: Antic Casino)

Cercavila de música medieval · Turdión

19 h · Itinerant (sortida: Plaça poeta sitjar)

Cercavila de música medieval · Els Berros de la Cort

19.45 i 21.15 h · Itinerant (sortida: Plaça Poeta Sitjar)

Grimorium · Turdión

20.30 h · Itinerant · (sortida: Plaça Poeta Sitjar)

Dansa del ventre · Caravana de les Arts

21 h · Plaça Lluís Companys

Espectacle de foc · La Flama de Drako - Drakonia

21.45 h · Plaça Poeta Sitjar (només diumenge)

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents