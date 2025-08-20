Mercat Medieval a Castell d'Aro: aquí tens tota la programació
El nucli històric acollirà dos dies d'activitats i el tradicional mercat
El Mercat Medieval torna a Castell d'Aro amb dos dies, 23 i 24 d'agost, amb múltiples activitats. Ubicat al nucli històric, un espai declarat Bé Cultural d'interès Nacional, vol mantenir l'èxit d'anteriors edicions amb una assistència d'entre 15.000 i 20.000 visitants. Hi haurà demostracions d'oficis, espectacles, fira de productes d'artesania i alimentació i espais de restauració.
Com en anteriors edicions hi haurà el tradicional campament medieval amb Alma Cumbrae, espai d’activitats familiars amb Sordibus, mini màquines de guerra, el reng de Junyir i fotoreclam medieval (Plaça Poeta Sitjar); exposició d’armes i armadures de l’Edat Mitjana a càrrec d’Alma Cubrae (Antic Casino); taller de circ per a totes les edats a la Plaça Lluís Companys a càrrec de Los Herrerita (Plaça Lluís Companys). També s’han programat un parell de tallers infantils: espelmes de cera d’abella amb El Món Bee, i construcció de castells amb Tot Medieval (carrer Hospital).
En relació als espectaclesde matí i tarda hi haurà, tant dissabte com diumenge, en punts fixos o itinerants la dansa del ventre de la Caravana de les Arts i gaudir de la música medieval del Berros de la Cort, del teatre itinerant Els traginers de Sordibus; la cercavila musical i el Grimoriu de Turdión, l’espectacle de foc La flama de Drako de Drakonia. Com a novetat destaca el pregó inaugural de Guerau de Lledó, últim castlà del Castell Castell de Benedormiens.
ACTIVITATS PERMANENTS
Exposició Baixa Edat Mitjana · Alma Cubrae
11-14 h i 18-22 h · Antic Casino
Taller de circ (obert a totes les edats) · Los Herrerita
11-13 h i 18-20.30 h · Plaça Lluís Companys
Campament medieval · Alma Cubrae
11-14 h i 18-21 h · Plaça Poeta Sitjar
Espai d’activitats familiars · Sordibus
Mini màquines de guerra · El reng de Junyir · Fotoreclam medieval
11-14 h i 18-21 h (diumenge fins 19 h) · Plaça Poeta Sitjar
Fira de productes d’artesania i d’alimentació
Tot el dia · Carrers del nucli antic i Plaça Poeta Sitjar
Espais de restauració
Tot el dia · Plaça Poeta Sitjar
DEMOSTRACIÓ D’OFICIS
Cistelleria · Pau Trepat
Llauneria tradicional · Xavier Roura
Cereres i elements d’apicultura medieval · El Món Bee
11-14 h i 18-22 h · Plaça Santa maria
Teixit amb telers i feltre de llana (demostració i taller d’iniciació) · Terrafoc Artesans
11-14 h i 18-22 h · Plaça de la Constitució
TALLERS INFANTILS
Espelmes de cera d’abella (places limitades) · El Món Bee
Construcció de castells (places limitades) · Tot Medieval
11-13 h i 18-21 h · Carrer Hospital
ESPECTACLES I ANIMACIONS
Pregó inaugural · Guerau de Lledó, darrer castlà del Castell de Benedormiens
Caravana de les Arts
11 h · Plaça de Santa Maria
Cercavila de música medieval · Turdión
11 h i 12.30 h · Itinerant (sortida: Plaça poeta sitjar)
Cercavila medieval i dansa del ventre · Els Berros de la Cort i Caravana de les Arts
11.15 h · Itinerant (sortida: Plaça de Santa Maria)
Teatre · Els Traginers · Sordibus
11.45 h i 13 h · Itinerant (sortida: Antic Casino)
Dansa del ventre · Caravana de les Arts
13.15 h · Plaça Lluís Companys
Cercavila de música medieval · Els Berros de la Cort
13.30 h · Itinerant (sortida: Plaça de Santa Maria)
Cercavila medieval i dansa del ventre · Els Berros de la Cort i Caravana de les Arts
18 h · Itinerant (sortida: Plaça de Santa Maria)
Teatre · Els Traginers · Sordibus
18.15 h i 20.45 h · Itinerant (sortida: Antic Casino)
Cercavila de música medieval · Turdión
19 h · Itinerant (sortida: Plaça poeta sitjar)
Cercavila de música medieval · Els Berros de la Cort
19.45 i 21.15 h · Itinerant (sortida: Plaça Poeta Sitjar)
Grimorium · Turdión
20.30 h · Itinerant · (sortida: Plaça Poeta Sitjar)
Dansa del ventre · Caravana de les Arts
21 h · Plaça Lluís Companys
Espectacle de foc · La Flama de Drako - Drakonia
21.45 h · Plaça Poeta Sitjar (només diumenge)
