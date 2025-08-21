L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà proposa als propietaris cedir la façana de Les Voltes per rehabilitar-la
La façana presenta deterioraments com el despreniment de pintura, cables elèctrics despenjats i grafits en diverses columnes
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha proposat als propietaris de l'emblemàtic edifici de Les Voltes que li cedeixin la façana del conjunt per rehabilitar-la. Actualment, la zona de la porxada està força deteriorada; entre d'altres, l'arrebossat i part de la pintura s'han desprès, hi ha cables elèctrics que pengen o algunes de les columnes estan plenes de grafits. El consistori està disposat a assumir els més de 400.000 euros que costaria rehabilitar aquesta part de l'edifici, i per això ha proposat a la comunitat de propietaris que li'n cedeixin la façana per poder actuar-hi. Les Voltes està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i l'avantprojecte per dignificar l'edifici puja a gairebé 1 milió d'euros.
Les Voltes és una porxada històrica amb valor patrimonial, situada sota l'edifici comprès entre els números 1 i 31 de l'avinguda del mateix nom, i que està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Malgrat el seu ús original com a espai públic, la propietat és dels immobles privats que la conformen.
Actualment, com concreta l'ajuntament, l’estat de conservació de la façana presenta "deterioraments notables", com el despreniment de pintura, cables elèctrics despenjats i la presència de grafits en diverses columnes. Per dignificar Les Voltes i garantir la seguretat, l'Ajuntament de la Bisbal ha redactat un avantprojecte d'intervenció global a l'edifici, valorat en gairebé 1 milió d'euros.
Ara fa uns dies, el consistori va donar a conèixer l'avantprojecte als propietaris de l'edifici (perquè com que és de titularitat privada, l'ajuntament no hi pot intervenir directament). La reunió tenia com a finalitat informar detalladament els titulars sobre la necessitat, el valor patrimonial i els passos per tirar endavant la rehabilitació.
Inversió pública i cessió d'ús
A l'hora de dur a terme les obres a Les Voltes, l'ajuntament té dues opcions: instar els propietaris que les facin per compte propi o, arran del valor patrimonial que té la porxada, demanar que la comunitat cedeixi la façana al consistori per poder-hi invertir recursos públics.
Precisament, durant la reunió l'Ajuntament de la Bisbal va posar aquesta segona opció damunt la taula. L'objectiu és que la comunitat tramiti la cessió d'ús de la façana principal de Les Voltes (l'única fase de la rehabilitació de l'edifici que, per les seves característiques de protecció patrimonial, és susceptible de fer-se amb fons públics).
La rehabilitació de la porxada costarà més de 400.000 euros, que assumiria íntegrament l'Ajuntament de la Bisbal. Durant la trobada, el consistori va comunicar als veïns que, per legalitzar la intervenció, és necessari el compromís formal de quatre cinquenes parts dels propietaris i de les comunitats implicades, amb una cessió d’ús per un termini indefinit.
"La col·laboració dels propietaris, facilitant la cessió d’ús, serà fonamental per desbloquejar la inversió i materialitzar la rehabilitació de la façana de Les Voltes, millorant la imatge de la Bisbal", ha assegurat l'alcalde, Òscar Aparicio. "La rehabilitació de Les Voltes només serà realitat gràcies a l’esforç col·lectiu dels propietaris i al compromís amb la preservació del patrimoni local de la Bisbal", ha conclòs.
