Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
L’home, de 55 anys, resideix en una barraca pròxima als focs i acumula conflictes veïnals i de convivència previs
El presumpte piròman que ha causat quatre incendis forestals a la zona Sant Amanç de Sant Feliu de Guíxols ja ha estat enxampat.
Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un home de 55 anys com a presumpte autor dels quatre incendis forestals que van tenir lloc entre els dies 5 i 16 d’agost.
Com ja va informar Diari de Girona, aquests focs estaven sota investigació i se'n buscava l'autor. Cal recordar que els focs, de petit format i provocats intencionadament, es van originar en zones de matolls i herbes properes a diversos habitatges, sempre a partir de les vuit del vespre. Segons les investigacions, no es van utilitzar accelerants, fet que podria indicar la intenció de provocar incendis controlats que s’extingissin ràpidament.
La investigació, que va comptar amb la col·laboració dels Agents Rurals i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, va incloure un dispositiu de vigilància que va permetre localitzar el presumpte autor, que residia en una barraca propera a l’àrea afectada i tenia antecedents de conflictes veïnals i de convivència.
Durant la vigilància, l’home va ser observat en diverses ocasions al lloc dels incendis poc després que es produïssin, i en ser interrogat, va oferir versions contradictòries.
El 20 d’agost, només quatre dies després del darrer incendi, els Mossos van formalitzar la denúncia penal contra aquest home, que no compta amb antecedents, per quatre delictes d’incendi. La persona denunciada haurà de comparèixer davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols quan sigui requerida.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona