Palafrugell consolida la Torre dels Moros per evitar esfondraments
S'han posat tancaments a totes les obertures per protegir l'interior del conjunt i s'ha netejat l'espai
L’Ajuntament de Palafrugell ha fet obres a la Torre dels Moros per consolidar l'edifici i evitar esfondraments. L'objectiu és protegir l'edifici que està inclòs al catàleg de Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN). S'han posat tancaments a totes les obertures per salvaguardar l'interior del conjunt i també s'ha netejat l'espai. Es treballa en un projecte de reforma més profunda.
Arran de l’aparició del moviment social Recuperem les Torretes, l’Ajuntament va decidir intervenir en les restes arqueològiques de la torre per garantir la seva preservació davant el progressiu deteriorament que patia l’espai, ha explicat. És un pas previ a poder fer una intervenció més profunda, que integrarà l’edifici en l’entorn urbà del municipi.
L'alcaldessa, Laura Millán i membres del moviment social Recuperem les Torretes han visitat l'espai per veure el resultat de les obres avui.
Durant la visita, l’alcaldessa ha explicat que “aquest és un primer pas essencial per recuperar un espai indispensable i que havia quedat oblidat i abandonat”. Ha assegurat que, amb aquesta actuació, “es garanteix la continuïtat de l’edificació, i la seva seguretat, però que l’objectiu és fer una actuació més gran que dignifiqui el parc i el situï com a un dels principals pulmons verds del nucli de Palafrugell”. Per això, explica que, “dins del futur projecte del Parc de les Torretes, la intervenció actual agafarà més protagonisme i encaixarà amb els objectius de preservació patrimonial que aquesta intervenció posa de manifest”.
A més, l’alcaldessa ha agraït “la tasca importantíssima que ha dut a terme el col·lectiu Recuperem les Torretes, que va ser l’encarregat de posar aquesta qüestió sobre la taula i generar un autèntic moviment social a favor de la recuperació de l’espai. Accions com aquesta demostren que l’associacionisme juga un paper clau a la vida social de Palafrugell”.
Recuperar tot el Puig de les Torretes
La passejada també ha comptat amb la presència dels membres fundadors de Recuperem les Torretes: Sandra Bisbe, Eva Buenaventura i Abel Sola. Bisbe ha explicat que “era important que un espai com aquest es pogués recuperar i evitar que caigués. I estem molt contents d’aquesta primera fase. Hem intentat que el projecte es tirés endavant amb activitats al Puig, exposicions... i amb positivisme”. De cara al futur, explica que demanen que es pugui recuperar tot el Puig de les Torretes, cosa que “sembla que està força ben encaminada”.
