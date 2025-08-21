Persecució policial a Palamós d’un conductor drogat i temerari de 22 anys
Els agents de la Policia Local van aconseguir interceptar el vehicle a l'autovia i detenir l'automobilista
Un jove de 22 anys va acabar detingut aquest dimecres a Palamós després de protagonitzar una persecució policial que va començar al barri del Tennis i va finalitzar a l’autovia C-31. El conductor està acusat de ser presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: conducció temerària i a més, va donar positiu en drogues.
Els fets es van produir pels volts de les vuit del vespre, quan agents en moto de la Policia Local de Palamós van detectar un vehicle que circulava de manera temerària pel barri des Pla -conegut també com del Tennis-, una zona propera al pavelló municipal. En intentar aturar-lo, el conductor va fer cas omís a les indicacions policials perquè s'aturés i va fugir a gran velocitat, posant en risc la seguretat del trànsit i de les persones.
Davant la negativa a aturar-se, els agents van iniciar una persecució. Diverses patrulles de la Policia Local es van sumar al seguiment fins que van aconseguir interceptar el vehicle a l’autovia C-31, en sentit Calonge.
Detingut
El conductor va ser sotmès a un test de drogues, que va donar positiu. Per aquest motiu, se l’investiga per conducció sota els efectes de substàncies estupefaents, a més del delicte de conducció temerària. Després de la detenció, el jove va ser entregat als Mossos d’Esquadra, que s’encarreguen de posar-lo a disposició judicial.
