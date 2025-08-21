SOS Costa Brava reclama obrir l'accés a un camí de ronda tancat a Sant Feliu de Guíxols

La federació exigeix que s'actuï per recuperar l'espai públic on fa anys que està pendent una reparació i reobertura

Es farà una acció dissabte al matí reclamant una actuació

L'accés al camí de ronda de Sant Feliu de Guíxols que està tancat.

L'accés al camí de ronda de Sant Feliu de Guíxols que està tancat. / SOS Costa Brava

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

Una tanca bloqueja avui l'accés a un camí de ronda de Sant Feliu de Guíxols. La reparació i reobertura es va plantejar fa anys, però no s'ha dut mai a terme. SOS Costa Brava en reclama la reobertura i portarà a terme una acció dissabte .

L’acció començarà a les 10 h al final de la Rambla, al passeig del Mar, on es farà una explicació informativa, i a les 12 h els participants es dirigiran a l’accés clausurat.

El camí comença al Mirador de les Remendadores on una tanca n'impedeix el pas.

Des de la platja de Can Rius no és possible arribar al camí, ja que l’entrada està tancada i només condueix a unes escales adossades que no són segures, expliquen des de la federació.

Segons diuen, "tot i que fa anys l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va pressupostar la seva reparació, mai s’ha dut a terme per l’oposició del Club de Mar i per la manca de decisió política del govern municipal". Aquest tram passa per sota dels apartaments i es troba dins la zona pública marítimo-terrestre.

SOS Costa Brava subratlla que es tracta d’un dret col·lectiu i que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té l’obligació de garantir-ne l’ús públic. Per això, "exigeix que es destinin tots els recursos necessaris per reobrir l’accés al camí i recuperar un espai que forma part del paisatge i del patrimoni de tota la ciutadania".

La convocatòria compta amb el suport de la Federació SOS Costa Brava, de la mà de les entitats La Manduca SCCL, SOS Rosamar Canyet, Ardenya Patrimoni i Natura i Guíxols des del Carrer–En Comú Podem.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents