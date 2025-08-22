La Bisbal d'Empordà adjudica per 2,5 milions el contracte pont de gestió de l'aigua previ a la municipalització
La concessió, feta amb un decret d'alcaldia, permetrà rebaixar un 30% la tarifa actual i posa fi a la relació amb Agbar
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha adjudicat per 2,5 milions d'euros la gestió municipal de l'aigua a l'empresa Aqlara Ciclo Integral del Agua SA pels tres anys vinents. Es tracta d'un "contracte pont" abans que de la municipalització del servei, que el govern municipal preveu tirar endavant. La concessió s'ha fet a través d'un decret d'alcaldia, després del procés de licitació pertinent i que ha acabat guanyant l'empresa Aqlara Ciclo. Des de l'Ajuntament de la Bisbal assenyalen que el nou contracte preveu una rebaixa de prop d'un 30% de la tarifa que paguen els veïns de la Bisbal actualment i destaquen que, amb aquest nou contracte, es posa fi a la relació judicial amb Agbar, després que es decretés nul el contracte signat el 2015.
L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, va signar el passat 14 d'agost -coincidint amb el primer dia de la festa major- el decret que estableix que el 30 de setembre com a data límit per al cessament de la prestació del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram per part de l'actual empresa Aigües de Barcelona (AGBAR) i el seu traspàs a la nova concessionària Aqlara Ciclo Integral del Agua, SA. Amb aquesta decisió, Aparicio assenyala que es culmina el procés de licitació iniciat el passat mes d'abril i suposa "un pas definitiu per posar fi a anys de problemes i deficiències en el servei municipal d'aigua".
I és que cal recordar que els problemes amb la xarxa d'aigua a la capital del Baix Empordà han estat freqüents els darrers anys. El motiu ha estat la falta d'inversió a la xarxa i que ha provocat fuites que han deixat al poble sense servei en diverses ocasions. Amb aquest contracte pont, l'Ajuntament vol preparar la ciutat per tal que es pugui gestionar de manera autònoma el servei d'aigua.
Una indemnització de 4,5 milions d'euros
La falta d'inversió a la xarxa es deu que el 2015 es va declarar nul el contracte de gestió de l'aigua per l'aleshores Sorea, actualment Agbar. La companyia demanava una indemnització de 4,5 milions d'euros, però finalment s'ha acabat resolent per 2.000 euros.
Aparicio considera que amb aquest nou contracte es marca "un abans i un després en la gestió de l'aigua a la ciutat" i recorda que l'Ajuntament ja ha pressupostat 1,2 milions d'euros per a la millora de la xarxa.
