Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia
L'accident ha causat danys a diversos vehicles i al mobiliari urbà, i els Mossos d'Esquadra n'han obert una investigació
Una conductora ha provocat aquest divendres de matinada un accident aparatós a Torroella de Montgrí, després d’haver perdut el control del vehicle i haver-se estavellat contra diversos cotxes estacionats i mobiliari urbà a l’avinguda Lluís Companys (C-31).
Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues, quan el vehicle ha impactat contra quatre cotxes aparcats, causant danys materials importants, com la trencadissa de vidres i afectacions en contenidors i altres elements urbans.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, la Policia Local, unitats del SEM i els Bombers.
Quan els Mossos han intentat practicar-li la prova d’alcoholèmia, la conductora s’hi ha negat, fet pel qual podria ser denunciada penalment. Segons han confirmat des del cos policial, el cas continua en investigació i les diligències estan obertes.
Al vehicle hi viatjaven dues persones, però cap d’elles ha resultat ferida. Tot i això, la conductora ha estat traslladada al CAP de Torroella per fer-li una avaluació mèdica, malgrat no presentar lesions.
