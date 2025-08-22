Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia

L'accident ha causat danys a diversos vehicles i al mobiliari urbà, i els Mossos d'Esquadra n'han obert una investigació

Sirenes de diversos vehicles de policia

Sirenes de diversos vehicles de policia / Pixabay

Eva Batlle

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Una conductora ha provocat aquest divendres de matinada un accident aparatós a Torroella de Montgrí, després d’haver perdut el control del vehicle i haver-se estavellat contra diversos cotxes estacionats i mobiliari urbà a l’avinguda Lluís Companys (C-31).

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues, quan el vehicle ha impactat contra quatre cotxes aparcats, causant danys materials importants, com la trencadissa de vidres i afectacions en contenidors i altres elements urbans.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, la Policia Local, unitats del SEM i els Bombers.

Quan els Mossos han intentat practicar-li la prova d’alcoholèmia, la conductora s’hi ha negat, fet pel qual podria ser denunciada penalment. Segons han confirmat des del cos policial, el cas continua en investigació i les diligències estan obertes.

Al vehicle hi viatjaven dues persones, però cap d’elles ha resultat ferida. Tot i això, la conductora ha estat traslladada al CAP de Torroella per fer-li una avaluació mèdica, malgrat no presentar lesions.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
  2. Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
  3. El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
  4. Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
  5. L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
  6. Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
  7. Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
  8. Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton

Girona concentra el 76% de l'haixix intervingut el primer semestre a Catalunya

Girona concentra el 76% de l'haixix intervingut el primer semestre a Catalunya

Els EUA alerten de l’ús de discapacitats per al tràfic

Els EUA alerten de l’ús de discapacitats per al tràfic

Les aigües residuals revelen un auge en el consum d’amfetamines

Les aigües residuals revelen un auge en el consum d’amfetamines

Olot es prepara per a una nova edició de la Botiga al Carrer d’Estiu

Olot es prepara per a una nova edició de la Botiga al Carrer d’Estiu

Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia

Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia

Fa servir la identitat d’un altre per llogar una casa a Sant Joan les Fonts i hi instal·la una plantació de marihuana

Fa servir la identitat d’un altre per llogar una casa a Sant Joan les Fonts i hi instal·la una plantació de marihuana

L'Escala suspèn la col·laboració amb el cineasta Martí Guarch arran de la denúncia per agressió sexual a una menor

L'Escala suspèn la col·laboració amb el cineasta Martí Guarch arran de la denúncia per agressió sexual a una menor

Compte amb els cops de calor a l'estiu: ens poden dur a l'UCI

Compte amb els cops de calor a l'estiu: ens poden dur a l'UCI
Tracking Pixel Contents