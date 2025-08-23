Castell d’Aro obre les portes al seu passat medieval
El primer dia del 24è Mercat Medieval omple el nucli històric amb espectacles, oficis antics i productes artesans, en una edició que espera reunir fins a 20.000 visitants al llarg del cap de setmana
Uns crits advertien als visitants que havien de deixar pas als treballadors vinguts de l’Edat Mitjana que estaven carregant pedres, probablement per aixecar una nova fortificació. Era només una recreació, però l’escena transportava els visitants del nucli antic de Castell d’Aro a segles enrere, al cor del 24è Mercat Medieval. La cita, que enguany s’allarga tot el cap de setmana, ha arrencat aquest dissabte amb milers de persones passejant entre escuts heràldics i banderoles que han transformat els carrers més antics de la vila en un autèntic escenari històric.
El pregó inaugural, a càrrec de Guerau de Lledó, l’últim castlà del Castell de Benedormiens, ha marcat l’inici d’una jornada que combina espectacles, demostracions d’oficis i fira artesana. La música itinerant de Turdión i Els Berros de la Cort acompanya les cercaviles, mentre que la Caravana de les Arts posa el toc exòtic amb dansa del ventre. Al llarg del dia, el teatre de carrer dels Traginers de Sordibus i la cercavila musical Grimorium estan animant una programació que culminarà diumenge a la nit amb l’espectacle de foc La Flama de Drako.
Les famílies són unes de les grans protagonistes del cap de setmana. La plaça Poeta Sitjar acull un campament medieval amb petites màquines de guerra, jocs de fusta i, fins i tot, l’opció de fotografiar-se lluint armadures medievals. Nens i nenes disfressats amb armadures s’han barrejat amb cavallers, bufons i joglars, donant color i autenticitat a l’ambient. Al carrer Hospital, els tallers infantils de construcció de castells i d’espelmes de cera d’abella completen l’oferta infantil.
L’edat Mitjana feta art
Les demostracions d’oficis també tenen un paper destacat. A la plaça de Santa Maria, El Món Bee està realitzant una mostra de l’art de l’apicultura medieval i la producció d’espelmes, mentre que a la plaça de la Constitució Terrafoc Artesans comparteix els secrets del teixit amb telers i feltre de llana. El públic també està descobrint la cistelleria de Pau Trepat i la llauneria tradicional de Xavier Roura. Tot plegat, acompanyat de les parades amb productes d’alimentació i artesania que ofereixen des de mel i hidromel fins a espases, escuts i peces úniques elaborades a mà.
Amb una previsió d’entre 15.000 i 20.000 visitants durant el cap de setmana, el Mercat Medieval de Castell d’Aro es consolida com un dels esdeveniments familiars de la zona. El marc incomparable del Castell de Benedormiens i els carrers que l’envolten, declarats Bé Cultural d’Interès Nacional, tornen a convertir-se en l’escenari ideal per reviure, per unes hores, l’encant i la vida quotidiana de l’Edat Mitjana.
