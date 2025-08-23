SOS Costa Brava protesta per reclamar l'obertura del camí de ronda de Sant Feliu

Una cinquantena de persones han protestat i reclamat que es reobri el tram litoral

Un dels moments de la protesta aquest matí a Sant Feliu.

Un dels moments de la protesta aquest matí a Sant Feliu. / SOS Costa Brava

Redacció

Redacció

Sant Feliu de Guíxols

SOS Costa Brava ha convocat una protesta aquest matí a Sant Feliu de Guíxols per reclamar l'obertura de l'accés al camí de ronda que comença al Mirador de les Remendadores que avui bloqueja una tanca.

L’acció ha començat a les 10 h a la Rambla (a l’alçada del passeig del Mar) amb una explicació informativa i càntics reivindicatius, i a les 12 h els participants s’han desplaçat fins a l’accés clausurat, on s’ha denunciat la manca de voluntat política que manté tancat aquest pas malgrat ser domini públic marítim-terrestre i formar part del recorregut internacional GR-92.

SOS Costa Brava recorda que el camí de ronda és patrimoni col·lectiu amb segles d’història com a via de pesca, defensa i connexió costanera. El tram entre Sant Feliu i Palamós és un dels més emblemàtics, amb gran valor paisatgístic i ecològic. El seu tancament suposa la pèrdua d’un dret col·lectiu i un atac al paisatge i a la identitat de la Costa Brava.

La federació reclama que es garanteixi l’obertura d’aquest i tots els trams tancats del Camí de Ronda, que es faci un registre oficial dels punts interromputs i que es destinin recursos per a la seva restauració ambiental i retirada de barreres i que es promogui una gestió pública que garanteixi l’accés real i efectiu al litoral.

Notícies relacionades i més

SOS Costa Brava valora molt positivament l’acció, que ha demostrat la força de la resistència ciutadana i la voluntat de recuperar aquest patrimoni comú. «Seguirem mobilitzant-nos fins que el Camí de Ronda torni a ser de lliure ús per a tothom», ha afirmat la federació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
  2. El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
  3. L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
  4. Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
  5. Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
  6. Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona provoquen una fuita d’aigua en intentar una connexió il·legal a la xarxa general
  7. Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
  8. Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia

Fruites i verdures diàriament, menys precuinats i res de brioixeria industrial: així seran els menús escolars el curs vinent

Fruites i verdures diàriament, menys precuinats i res de brioixeria industrial: així seran els menús escolars el curs vinent

Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella

Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella

«Siguem 17.000, 20.000 o més, la Diverbeach tornarà a ser un èxit»

«Siguem 17.000, 20.000 o més, la Diverbeach tornarà a ser un èxit»

SOS Costa Brava protesta per reclamar l'obertura del camí de ronda de Sant Feliu

SOS Costa Brava protesta per reclamar l'obertura del camí de ronda de Sant Feliu

L’associació Ona Sarrià farà el pregó de Sarrià de Ter

L’associació Ona Sarrià farà el pregó de Sarrià de Ter

El poble a només 30 minuts de Rubí ideal per a una escapada de natura sense sortir del Vallès

El poble a només 30 minuts de Rubí ideal per a una escapada de natura sense sortir del Vallès

Castell d’Aro obre les portes al seu passat medieval

Castell d’Aro obre les portes al seu passat medieval

Míchel intenta sobreviure al descontrol del mercat: "Un jugador pot estar avui amb nosaltres i demà, fora"

Míchel intenta sobreviure al descontrol del mercat: "Un jugador pot estar avui amb nosaltres i demà, fora"
Tracking Pixel Contents