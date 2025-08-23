SOS Costa Brava protesta per reclamar l'obertura del camí de ronda de Sant Feliu
Una cinquantena de persones han protestat i reclamat que es reobri el tram litoral
SOS Costa Brava ha convocat una protesta aquest matí a Sant Feliu de Guíxols per reclamar l'obertura de l'accés al camí de ronda que comença al Mirador de les Remendadores que avui bloqueja una tanca.
L’acció ha començat a les 10 h a la Rambla (a l’alçada del passeig del Mar) amb una explicació informativa i càntics reivindicatius, i a les 12 h els participants s’han desplaçat fins a l’accés clausurat, on s’ha denunciat la manca de voluntat política que manté tancat aquest pas malgrat ser domini públic marítim-terrestre i formar part del recorregut internacional GR-92.
SOS Costa Brava recorda que el camí de ronda és patrimoni col·lectiu amb segles d’història com a via de pesca, defensa i connexió costanera. El tram entre Sant Feliu i Palamós és un dels més emblemàtics, amb gran valor paisatgístic i ecològic. El seu tancament suposa la pèrdua d’un dret col·lectiu i un atac al paisatge i a la identitat de la Costa Brava.
La federació reclama que es garanteixi l’obertura d’aquest i tots els trams tancats del Camí de Ronda, que es faci un registre oficial dels punts interromputs i que es destinin recursos per a la seva restauració ambiental i retirada de barreres i que es promogui una gestió pública que garanteixi l’accés real i efectiu al litoral.
SOS Costa Brava valora molt positivament l’acció, que ha demostrat la força de la resistència ciutadana i la voluntat de recuperar aquest patrimoni comú. «Seguirem mobilitzant-nos fins que el Camí de Ronda torni a ser de lliure ús per a tothom», ha afirmat la federació.
