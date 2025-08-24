Detingut un segon jove pels robatoris amb violència a la Bisbal

L'Ajuntament considera intolerable que sortís en llibertat el mateix dia de la detenció

Detall d'un policia local de la Bisbal d'Empordà

Detall d'un policia local de la Bisbal d'Empordà / Policia Local de la Bisbal

Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

La Policia Local de la Bisbal de l'Empordà i els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a una segona persona amb relació als robatoris amb violència a persones grans a la Bisbal. El detingut, de 21 anys i resident a la capital baix-empordanesa, compta amb un total de 23 antecedents previs. Després de passar a disposició judicial el mateix dissabte, va ser posat en llibertat.

Durant les darreres setmanes, diverses persones grans del municipi han estat víctimes d'atracaments violents al carrer. Amb rapidesa i violència, els hi han estrebat bosses, collarets, cadenes o braçalets, provocant en alguns casos la caiguda de les víctimes, causant contusions i lesions lleus.

Gràcies a les càmeres de seguretat i a la col·laboració ciutadana, els dos cossos van poder identificar a dos joves, un dels quals va ser detingut i posat en llibertat immediatament.

Notícies relacionades i més

El regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Xavier Dilmé, ha expressat la seva «indignació absoluta» com a responsable municipal amb aquesta segona posada en llibertat: «no hi ha cap excusa per no haver adoptat mesures cautelars, la llei ho permet perfectament però a algú no li dona la gana. Aquest detingut té més antecedents que anys, què es pensen, que no hi tornarà? I si fa mal de veritat a algú, què passarà?» Dilmé considera que «tot plegat és un disbarat i una vergonya: quin missatge se li ha donat avui a aquest detingut en el jutjat? Continua al carrer fent la teva, que aquí no passa res, atracar avis, robar-los i tirar-los per terra no és motiu per anar a la presó».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents