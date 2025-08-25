Dos ferits en un incendi en una casa de Sant Antoni
El SEM els ha evacuat en estat lleu en un centre sanitari
Un incendi declarat aquest dilluns a la tarda en una casa de Sant Antoni ha provocat dos ferits lleus per inhalació de fum. El foc s’ha originat en una estança de la primera planta d’un habitatge situat al carrer d’Anna Gironella.
L’avís s’ha rebut al telèfon d’emergències 112 cap a dos quarts de dues de la tarda, i els Bombers de la Generalitat han activat diverses dotacions per atendre l’emergència.
Segons les primeres informacions, els dos ocupants de la casa haurien intentat apagar el foc per si mateixos i haurien resultat intoxicats lleus pel fum. Quan els efectius dels Bombers han arribat al domicili, s’han trobat el foc mig extingit i han acabat de rematar les tasques d’extinció, a més de ventilar l’habitatge afectat.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les dues persones ferides i les ha traslladades a un centre sanitari, del qual encara no ha transcendit el nom.
