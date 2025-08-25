Una motorista resulta ferida en un xoc amb un cotxe a Sant Feliu de Guíxols
Va patir ferides lleus
Una motorista va resultar ferida lleu aquest diumenge al vespre en un accident de trànsit a Sant Feliu de Guíxols. El sinistre es va produir cap a dos quarts de nou del vespre a la carretera de Palamós, a l'altura del número 126.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. La víctima va ser atesa in situ i posteriorment evacuada a l’Hospital de Palamós amb ferides de caràcter lleu.
