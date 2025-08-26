Lluís Puig, un alcalde marcat per una multa de trànsit
Durant la roda de premsa de comiat, Lluís Puig ha estat preguntat sobre la denúncia per una multa on està implicat, i ha assegurat que «no ha influït» en la presa de decisió de marxar de l'alcaldia. El cas de la denúncia per una multa en un cotxe de la Policia Local de Palamós ha marcat els últims anys de mandat del palamosí.
Els fets es remunten al 2021, quan van captar un cotxe sense logotipar de la Policia Local de Palamós anant a 111 km/h en un tram que es pot circular a 80, com a màxim. La multa suposava pagar 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet, però com que no es va identificar el conductor en els terminis que tocaven, la multa va triplicar el cost inicial i va passar a ser de 900 euros.
Davant la sospita que al volant no hi anessin agents en servei, el sindicat policial CSIF va denunciar que no s'havia fet tot el possible per esbrinar qui conduïa. Finalment, es va comprovar que el vehicle el conduïa el regidor de Seguretat i l'alcalde hi anava de copilot. Malgrat tot, el cas està als jutjats i el sindicat assegurava que investigaven si hi havia delictes contra l'administració pública, falsedat documental i prevaricació.
Puig ha assegurat que quan el cas es tanqui donarà la seva versió dels fets, però cal que hi hagi una resolució judicial primer. Així i tot, reitera que aquest cas no ha tingut cap pes a l'hora de deixar el càrrec
