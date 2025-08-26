Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
El grup municipal d'ERC proposarà la tinenta d'alcaldia Maria Puig com a successora al càrrec
«Crec que ningú posarà en dubte que m’he donat absolutament i totalment al càrrec durant tot aquest temps, com no sé fer d’una altra manera». Amb aquestes paraules, Lluís Puig ha anunciat aquest matí la seva renúncia a l’alcaldia de Palamós. Segons ha explicat el republicà, acumula un «desgast físic i emocional» després d’una dècada ocupant aquest càrrec. Ha explicat que la seva manera de ser és de «donar-ho tot en qualsevol de les qüestions de la meva vida en les quals m’implico i això va passant factura». A més, al·lega que una sèrie de circumstàncies familiars faran que hagi de dedicar més temps a la família del que ho havia pogut fer fins ara.
Puig ja va explicar aquest passat mes de maig que no es presentaria a la reelecció en els comicis que es faran el 2027. Va convertir-se en alcalde de Palamós l’any 2015, governant en minoria durant tot el mandat. El 2019 Esquerra Palamós i Sant Joan va aconseguint una majoria absoluta amb 10 regidors. Després de les eleccions del 2023, la presència del seu grup municipal es va veure minvada i, des d’aleshores, ha governat amb el PSC.
En la compareixença davant dels mitjans, l’encara batlle de Palamós ha fet referència a una convicció personal: «crec que el càrrec que ocupo mereix una dedicació plena i amb més força i energia de la que ara mateix podia donar». És per aquestes conviccions que ha decidit fer aquest pas i renunciar a l’acte de regidor, deixant de ser alcalde del municipi. «Sempre vaig dir que el dia que no pugés les escales de l'ajuntament corrent, era el moment de plegar i ara les pujava caminant», ha explicat Puig. La renúncia es farà efectiva el 9 de setembre en un plenari extraordinari.
En un comunicat, Esquerra Palamós i Sant Joan ha volgut agrair la tasca feta per l’alcalde durant aquests deu anys i destaca projectes com el camí de ronda, l'increment de pisos d'emergència (ha passat de 0 a 5), l'impuls d'habitatges cooperatius en cessió d'ús, l'obertura del carrer Enric Vincke i la nova estació d'autobusos, el pas d'escola a l'Institut-Escola al Vila-Romà o fites tan transcendents com renovar el Passeig del Mar i el mercat o «trobar l'espai adequat per garantir que l'hospital es quedi a Palamós».
Maria Puig, proposta de relleu
Els republicans ja han anunciat la proposta de relleu a l'alcaldia. En el comunicat, el grup municipal fa menció a un «pas endavant» de la portaveu del partit, Maria Puig, farà en les properes setmanes «per tal d'encapçalar una nova etapa en la qual es treballarà intensament per garantir el millor futur pel municipi».
Maria Puig és actualment segona tinenta d'alcaldia, regidora de les àrees de Medi Ambient, Entorn Natural, Platges, Neteja i Residus, Salut Pública, Patrimoni i Arxiu, vicepresidenta 3a de la Diputació de Girona, presidenta de la Comissió Informativa d'Acció Social, Salut Pública, Habitatge, Joventut i Educació i presidenta delegada de Dipsalut.
Denúncia per una multa de trànsit
Sobre el cas de la denúncia per una multa que implica l'alcalde, Lluís Puig assegura que «no ha influït» en la presa de decisió de marxar de l'alcaldia. El cas es remunta al 2021, quan van captar un cotxe sense logotipar de la Policia Local de Palamós anant a 111 km/h en un tram que es pot circular a 80, com a màxim. Com que no es va identificar el conductor en els terminis que tocaven, la multa va triplicar el cost inicial i va passar a ser de 900 euros.
Finalment, es va comprovar que el vehicle el conduïa el regidor de Seguretat i l'alcalde hi anava de copilot. Malgrat tot, el cas està als jutjats i el sindicat assegurava que investigaven si hi havia delictes contra l'administració pública, falsedat documental i prevaricació. Puig ha assegurat que quan el cas es tanqui donarà la seva versió dels fets, però cal que hi hagi una resolució judicial primer. Així i tot, reitera que aquest cas no ha tingut cap pes a l'hora de deixar el càrrec
