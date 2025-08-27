Busquen uns assaltants que van entrar a casa d'uns ancians a Palafrugell i es van emportar uns 200.000 euros en joies
Els responsables van entrar amb ganivets i van ferir l'home que té uns 90 anys
Els Mossos d'Esquadra busquen uns assaltants que van entrar armats amb ganivets a una casa d'un matrimoni d'ancians de Palafrugell i d'on es van emportar uns 200.000 euros en joies. Els fets van passar el dilluns 25 pels volts de dos quarts de dotze de la nit, en una casa situada als afores de la localitat baix-empordanesa. Els sospitosos van accedir a través d'una finestra a l'immoble on hi havia el matrimoni que ronda els 90 anys. Un cop a dins van ferir lleument l'home que va haver de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) d'una ferida al coll. Els assaltants van robar joies valorades aproximadament amb uns 200.000 euros i van fugir del lloc dels fets.
Ara els Mossos han obert una investigació per intentar trobar els responsables.
