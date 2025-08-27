Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Busquen uns assaltants que van entrar a casa d'uns ancians a Palafrugell i es van emportar uns 200.000 euros en joies

Els responsables van entrar amb ganivets i van ferir l'home que té uns 90 anys

Un control dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Un control dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra busquen uns assaltants que van entrar armats amb ganivets a una casa d'un matrimoni d'ancians de Palafrugell i d'on es van emportar uns 200.000 euros en joies. Els fets van passar el dilluns 25 pels volts de dos quarts de dotze de la nit, en una casa situada als afores de la localitat baix-empordanesa. Els sospitosos van accedir a través d'una finestra a l'immoble on hi havia el matrimoni que ronda els 90 anys. Un cop a dins van ferir lleument l'home que va haver de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) d'una ferida al coll. Els assaltants van robar joies valorades aproximadament amb uns 200.000 euros i van fugir del lloc dels fets.

Ara els Mossos han obert una investigació per intentar trobar els responsables. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents