Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
Els Bombers confirmen que ha cremat la instal·lació elèctrica de la casa
Fort ensurt aquest dimecres al matí a la urbanització Mas Pinell, a Torroella de Montgrí, després que un llamp hagi impactat contra el teulat d’una casa i hagi provocat un incendi que ha afectat la instal·lació elèctrica del domicili.
Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de vuit del matí, quan els Bombers han rebut l’avís d’un foc localitzat a la teulada d’un habitatge del carrer del Pinsà. Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació, que ha confirmat que l’origen de l’incendi era l’impacte d’un llamp.
Després d’una inspecció, els Bombers han localitzat la instal·lació elèctrica cremada arran de la tempesta elèctrica, tot i que no han detectat presència de flama ni de fum actiu. Com a mesura preventiva, han avisat la companyia elèctrica, ja que, a més de l’habitatge afectat, diversos domicilis dels voltants han quedat sense subministrament elèctric.
També s’ha activat la Policia Local de Torroella de Montgrí, que ha col·laborat en la gestió de l’incident.
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona a partir de dimecres a la tarda