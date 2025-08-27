Un home colpeja la seva parella amb un encenedor en un establiment turístic de Platja d’Aro
La víctima, de 33 anys, estava amb els seus quatre fills menors quan va patir l’agressió
L'individu va ser arrestat per un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar
Una dona de 33 anys va resultar ferida a Platja d’Aro després que la seva parella li llancés un encenedor al front en presència dels seus quatre fills menors. Els fets van passar la matinada del 22 d’agost, cap a les 1.25 hores, quan la Policia Local va rebre l’avís d’un testimoni que alertava d’una agressió a l’interior d’un allotjament turístic del municipi. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima molt nerviosa i amb un tall sagnant al front.
La dona va explicar als policies que havia discutit amb el seu marit i que aquest li havia llençat l’encenedor, provocant-li la ferida. També va relatar que no era la primera vegada que patia maltractaments per part de la seva parella. Davant d’aquests fets, la Policia Local va detenir l’home, de 30 anys i també d’origen anglès, acusat d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar.
Agents de la Unitat d’Atenció a la Víctima de la Policia Local i del Grup d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra es van coordinar per fer l’acompanyament a la dona i als seus fills fins al jutjat, on la víctima va prestar declaració.
