Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
Segons els testimonis, l’home, que tenia cinc antecedents i va ser arrestat, va atacar el menor quan reclamava un deute al pare
Un nen de cinc anys va resultar ferit a Platja d’Aro després que un home li llancés una taula de plàstic durant una baralla i posteriorment amenacés el seu pare amb una gerra trencada de vidre.
Els fets van passar el 23 d’agost cap a les 15.25 hores al carrer Estrasburg, quan la Policia Local va ser alertada per diversos testimonis que havien vist una discussió violenta entre dues persones. En arribar-hi, els agents van trobar un home molt alterat que portava en braços el seu fill, de cinc anys, amb un cop i un hematoma a l’ull. El pare va assenyalar immediatament un altre individu com l’autor de l’agressió.
Segons el relat dels testimonis i de la víctima adulta, la baralla s’hauria originat quan l’agressor es va acostar per reclamar-li uns diners que li devia. Enmig de la discussió, li hauria llançat al fill una taula de plàstic d’una terrassa propera i, tot seguit, hauria trencat una gerra de vidre d’un altre establiment per amenaçar el pare amb les restes tallants.
Els agents van separar les parts i van detenir el presumpte agressor, un home de 30 anys i resident al municipi. Se l’acusa d’un delicte d’amenaces i de les lesions ocasionades al menor. La Policia Local ha informat que l’arrestat ja acumulava cinc antecedents per delictes contra el patrimoni.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats