Persegueixen un jove que fuig d’una discoteca de Platja d’Aro i li troben una bossa amb cocaïna, MDMA i èxtasi
El jove, de 20 anys, es va resistir a la detenció i dos agents van acabar amb contusions
Un jove de 20 anys i veí de Sant Feliu de Guíxols va ser detingut a Platja d’Aro acusat de portar una bossa amb diverses substàncies estupefaents, resistir-se a la detenció i causar lesions a dos agents.
Els fets van passar la matinada del 24 d’agost, cap a les 3.30 hores, quan una patrulla de la Policia Local feia un control de pas davant d’una discoteca del municipi. Els agents van veure com els vigilants de seguretat expulsaven del local un home que es mostrava agressiu i que hauria agredit una jove a l’interior. Quan la Policia Local i una patrulla dels Mossos d’Esquadra van intervenir per identificar-lo, l’individu es va negar a col·laborar, es va mostrar desafiant i va iniciar una fugida a peu. Durant la persecució, va llençar a terra una bossa que portava amagada.
Un cop interceptat, va oposar una forta resistència i va haver de ser immobilitzat. En aquesta maniobra, dos agents van resultar amb contusions i una motocicleta policial va quedar amb danys. Posteriorment, els agents van comprovar que dins la bossa hi havia haixix, cocaïna, MDMA i èxtasi. El jove va ser arrestat per un delicte contra la salut pública, així com per resistència i desobediència als agents, lesions i danys.
