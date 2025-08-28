On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
El municipi aplegarà milers de persones aquest divendres 29 d'agost
Aquest divendres 26 d'agost, Sant Antoni de Calonge tornarà a acollir una de les cites estivals de la Costa Brava: la Diverbeach. El concert que organitza l'Orquestra Di-Versiones i que, any rere any, aplega milers de persones a l'espigó Costa Brava, torna enguany amb un leitmotiv: que tothom vagi vestit i llueixi motius de color «llima, llimona». La vetllada començarà a les 18.00 h amb Litus al cub i, a partir de les 19.30 h, els Di-versiones seguiran amb el seu habitual repertori festiu.
Les últimes edicions han desbordat Sant Antoni de Calonge, ja que s'han reunit més de 20.000 persones a l'entorn de l'escenari. Aparcar no serà una tasca fàcil, però el consistori baix-empordanès ha facilitat un llistat amb les zones d'aparcament recomanades.
- Av. Torre Valentina amb Av. Pau Casals (🔵Zona Blava) https://tuit.cat/n6mml
- Av. Pau Casals amb Av. Torre Valentina https://tuit.cat/zZAt0
- Aparcament de l'Av. Catalunya https://tuit.cat/es7tu
- Aparcament del carrer de la Gavina https://tuit.cat/5Cqwg
- Nova illa entre carrer de la Gavina i Av. Puigsapera https://tuit.cat/DEXok
- Camí de darrere de l'INS https://tuit.cat/dpulP
- Aparcament del Palau Firal https://tuit.cat/n5mzq
- Aparcament de la Llar d'Infants https://tuit.cat/D7O9h
- Aparcament El Collet (🔵Zona Blava) https://tuit.cat/B741W
- Aparcament Es Monestrí (🔵Zona Blava) https://tuit.cat/mhcp9
- Av. Catalunya amb Av. Puigsapera (🔵Zona Blava) https://tuit.cat/nzp8o
- Carrers de Sant Antoni Est https://tuit.cat/ONQ2z
- Joan Capri (🔵Zona Blava) https://tuit.cat/S2sRl
