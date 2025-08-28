Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge

El municipi aplegarà milers de persones aquest divendres 29 d'agost

La Diverbeach, en l'edició de 2024.

La Diverbeach, en l'edició de 2024. / Marc Martí

Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

Aquest divendres 26 d'agost, Sant Antoni de Calonge tornarà a acollir una de les cites estivals de la Costa Brava: la Diverbeach. El concert que organitza l'Orquestra Di-Versiones i que, any rere any, aplega milers de persones a l'espigó Costa Brava, torna enguany amb un leitmotiv: que tothom vagi vestit i llueixi motius de color «llima, llimona». La vetllada començarà a les 18.00 h amb Litus al cub i, a partir de les 19.30 h, els Di-versiones seguiran amb el seu habitual repertori festiu.

Les últimes edicions han desbordat Sant Antoni de Calonge, ja que s'han reunit més de 20.000 persones a l'entorn de l'escenari. Aparcar no serà una tasca fàcil, però el consistori baix-empordanès ha facilitat un llistat amb les zones d'aparcament recomanades.

Zones d'aparcament recomanades per a la Diverbeach 2025.

Zones d'aparcament recomanades per a la Diverbeach 2025. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

